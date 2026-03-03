이란, 호르무즈해협 사실상 폐쇄…에너지 가격 급등 예상

이란이 호르무즈 해협을 통과하는 모든 배가 공격당할 수 있다고 밝혀, 에너지 공급 단절로 인한 가격 상승이 예고된다.

2일(현지시간) BBC는 에브라힘 자바리 이란 이슬람 혁명수비대 총사령관 고문이 이란 국영TV에 출연해 "호르무즈 해협에 오면 안된다"며 "이곳을 통과하려는 모든 사람에게 사격을 할 것이며 우리가 심각하게 대응할 것"이라고 말했다고 보도했다.

호르무즈 해협을 사실상 폐쇄한 것이나 다름없어 국제 에너지 가격에 큰 영향을 미칠 것으로 관측된다. 전 세계 석유와 가스의 약 5분의 1이 호르무즈 해협을 통해 운송되고 있기 때문이다.

(사진=이미지투데이)

사우디아라비아 국영 석유 대기업 사우디 아람코가 사우디아라비아 내 정유 시설 가동을 중단한 상태다. 업계에 따르면 중단한 정유소는 라스 타누라 정유소로 하루 55만 배럴 규모를 생산해낸다.

이란 여파로 인해 미국 서부 텍사스산 중질유(WTI)는 6.3% 상승한 배럴당 71.10달러로 마감했고, 브렌트유도 6.88% 오른 배럴당 78.83달러다. 한때 유가는 장중 13% 까지 급등한 배럴당 82달러를 넘어서, 2025년 1월 이후 최고치를 기록하기도 했다.

여기에 카타르도 액화천연가스(LNG) 생산을 중단하면서 에너지 공급 절벽 불안으로 인한 가격 상승도 나타났다.

카타르는 세계 최대 LNG 공급국 중 하나로, 전 세계 LNG 수출량의 약 20%가 페르시아만 지역서 생산돼 호르무즈 해협을 통해 운송된다.

카타르 소식이 전해지면서 유럽 천연가스 선물 가격이 급등했다. 영국 천연가스 선물은 약 50%, 네덜란드 선물은 45% 이상 급등했다.

한편, 지난 달 28일 이란 공격 이후 처음으로 백악관 연설에 나선 도널드 트럼프 미국 대통령은 "이란 정권을 막을 수 있는 마지막이자 최선의 기회로 봐 이란과 전쟁을 시작하기로 결정했다"며 "대규모 전투 작전을 수행하고 있으며 이미 1250개 이상의 목표가 달성됐다"고 말했다.

그는 이어 "위협이 완전히 제거될 때까지 군사 작전이 끝나지 않을 것"이라고 경고했다.