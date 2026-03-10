팰리서, LG화학 저평가 정조준…주총 앞두고 압박 수위 높여

LG화학 상위 10대 주주인 팰리서캐피탈이 정기주주총회를 앞두고 압박 수위를 높이고 있다.

팰리서캐피탈은 10일 ‘LG화학의 재충전’이라는 제목의 자료를 내고, 회사 저평가 해소와 지배구조 개선을 위한 주주제안을 주주들이 검토해달라고 밝혔다.

팰리서는 발표 자료에서 LG화학의 순자산가치(NAV) 할인율이 71%에 이른다고 주장하며, 회사가 이를 충분히 인식하거나 적극적으로 해소하지 못하고 있다고 지적했다.

또 2020년 LG에너지솔루션 물적분할 당시 제시됐던 기대와 달리 LG화학 주가가 지난 10년간 시장수익률을 밑돌았고, 주주가치 훼손이 장기간 이어졌다고 주장했다.

LG화학 충남대산 공장 전경

팰리서는 이번 주주제안을 통해 주주총회에서 권고적 주주제안을 할 수 있도록 정관을 개정하는 안을 제시했다. 일정 지분율과 보유 기간 요건을 충족한 주주가 구속력은 없지만 권고적 성격의 주주제안을 주총에 올릴 수 있도록 하자는 내용이다.

세부 안건으로는 기업가치 제고 계획의 주요 재무지표로 NAV 할인율을 공시하고, 기존 경영진 보상체계를 재검토하며, 주주환원 정책을 보강해 LG화학이 보유한 LG에너지솔루션 지분의 유동화 규모를 확대하는 방안이 포함됐다.

이와 함께 팰리서는 선임독립이사 제도 도입도 제안했다. 독립이사 대표 역할을 맡고 이사회와 소수주주 간 가교 역할을 할 선임독립이사를 두도록 정관을 바꾸자는 것이다. 팰리서는 선임독립이사를 분리선출 감사위원 가운데 선임해 소수주주 대표성과 보호 책임을 보다 분명히 할 필요가 있다고 설명했다.

LG에너지솔루션과 LG화학 주가 추이 (표=팰리서캐피탈)

팰리서는 "지난 2년동안 인내심을 갖고 LG화학과 소통을 시도해왔지만, 중대한 사안에 대해 의미 있는 양방향 대화가 이뤄지지 않았고, 최고재무책임자(CFO) 및 IR을제외한 경영진과 이사진의 고위급 미팅이 지속적으로 거절됐다"며 "지주회사 구조 도입 이후에도 LG화학은 주주들에게 손실을 초래하고 있는 심각한 할인율을 거의 인정하지 않고 있다"고 주장했다.

이어 "LG에너지솔루션 지분을 재원으로 한 자사주 매입은 과도한 NAV 할인율을 축소하는데 핵심 요소"라며 "현직 독립이사를 이사회의장으로 임명한 결정은 실질적 변화 없이 형식만 갖추려는 시도로 보인다"고 덧붙였다.

제임스 스미스 팰리서 설립자 겸 최고투자책임자(CIO)는 “회사가 일부 조치를 내놓은 점은 긍정적이지만 여전히 제한적이며, 의미 있는 개혁을 뒷받침할 구조적 장치가 부족하다”며 “주주들이 이번 정기주총에서 팰리서의 주주제안 안건을 지지해주길 바란다”고 요청했다.