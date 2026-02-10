LG화학 주주 팰리서 "주가 저평가 심각…자사주 소각해야"

팰리서캐피탈(이하 팰리서)은 내달 예정된 LG화학 정기주주총회에 주주제안서를 제출했다고 10일 발표했다.

팰리서는 주주제안서에 LG화학 이사회 지배구조와 투명성, 자본 배분에 대한 우려를 제기했다. 이런 문제점들이 주주 신뢰 훼손 및 만성적인 순자산가치(NAV) 대비 할인율 원인으로 판단되는 이유를 설명한 서한도 공개했다.

이를 해결하기 위해 팰리서는 주주들이 주주총회에서 권고적 주주제안을 할 수 있도록 권한을 부여하는 정관 변경을 제안했다. ▲회사의 NAV 할인율 공시 ▲NAV 할인율과 자기자본이익률에 연동되는 추가적인 핵심성과지표(KPI) 및 주식 기반 요소의 도입에 초점을 맞춘 경영진 보상 체계 검토 ▲LG화학의 LG에너지솔루션 지분율을 현재의 목표인 70% 밑으로 낮춰 확보한 자금으로 자사주 매입과 소각을 실행하는 자본배분 계획 보강 권고 등이 포함됐다.

서울 여의도 LG 트윈타워 (사진=LG전자)

그 외 선임독립이사 제도를 도입, 이사의 의무를 명문화한 최근 개정 상법안에 부합하게 선임독립이사가 이사회와 주주를 연결하는 가교 역할을 수행하게 하는 내용의 정관 변경도 제시했다.

팰리서는 주주 보호를 강화하고 지배구조를 개선하는 개혁을 통해 ‘코리아 디스카운트’를 해소함으로써 자본시장 정상화를 추구하는 정부의 정책 방향을 배경으로 금번 주주제안서를 제출했다.

팰리서는 LG화학이 주주제안서에 제시된 바와 같은 투자자의 이익에 부합하는 조치들의 도입을 통해 정부의 노력을 주도하는 확실한 기회를 얻을 수 있을 것으로 판단하고 있다.