LG화학, 작년 영업익 1조 1809억…전년비 35% ↑

LG화학이 지난해 연결기준 매출 45조 9천322억원, 영업이익 1조 1천809억원의 경영실적을 29일 발표했다.
매출은 전년 대비 5.7% 감소했으나, 영업이익은 35% 증가했다.
차동석 LG화학 최고재무책임자(CFO) 사장은 “급변하는 대외 불확실성 속에서 석유화학, 전지 소재 등 주요 사업이 부진한 실적을 기록했으나, 미래 경쟁력 강화를 위한 사업 포트폴리오 고도화 추진, 엄정한 시설투자(CAPEX) 집행, 보유 자산 유동화 등을 병행해 흑자 기조의 현금흐름을 유지했다”고 말했다.
LG에너지솔루션을 제외한 LG화학의 지난해 매출은 약 23조 8천억원이다. LG화학은 대외 경영환경 등을 고려해 올해 매출 목표를 23조원으로 설정했다.
차동석 사장은 올해 사업 전망과 관련해 “석유화학, 첨단소재, 생명과학 등 각 사업부문별 미래 성장 동력 확보에 집중하며 고부가 산업구조의 전환 기반을 공고히 하는 중요한 전환점이 되는 한 해로 만들어 나갈 것”이라고 밝혔다.
관련기사
- LG화학, 작년 영업익 35% ↑…LG엔솔 덕2026.01.28
- 고 구본무 회장 뚝심 'R&D 결실'…LG엔솔, 30년 발자취 공개2026.01.25
- LG, 정책 싱크탱크 재정비…북미통 고윤주, 신임 수장 선임2026.01.15
- 김동춘 LG화학 "시장 유행 쫓는 우 범해선 안돼…결전 각오해야"2026.01.05
차 사장은 이어 “어려운 경영환경이지만 향후 실적 개선에 따른 배당성향 확대와 LG에너지솔루션 지분 매각 시 확보되는 재원의 약 10%를 주주분들에게 환원하는 등 주주가치 제고를 위해 최선을 다할 것”이라고 덧붙였다.
LG화학은 지난해 4분기 연결기준 매출 11조 1천971억원 ▲영업손실 4133억원의 경영실적을 기록했다. 전년 동기 대비 매출은 8.8% 줄고 영업손실은 58.3%, 순손실도 74.9% 확대됐다.