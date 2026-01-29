LG화학, 5년 내 LG엔솔 지분 70%까지 낮춘다

LG화학은 2025 사업연도 배당 결정을 29일 공시, 향후 5년간 회사가 보유한 LG에너지솔루션 지분을 70% 수준까지 점진적으로 유동화할 계획이라고 밝혔다.

현재 LG화학이 보유한 LG에너지솔루션 지분은 79.4% 수준이다. 단 시장 상황에 따라 지분 매각 기간은 조정될 수 있다고 덧붙였다.

LG화학은 배당 정책 상 2025 사업연도 배당 재원이 산출되지 않지만 기업가치 제고를 위한 주주 환원 차원에서 2천원 배당을 결정했다. LG에너지솔루션 지분 매각대금의 세후 현금유입액 10%를 재원으로 활용한다. 주주 환원 재원 외 현금유입액은 미래 성장 투자 및 재무건전성 개선에 활용할 계획이다.

회사는 향후 4대 성장동력 성과 기반 수익성 회복(자기자본이익률(ROE) 10% 이상)과 LG에너지솔루션 배당 수익 본격화 시점에 연결 배당성향을 30%로 확대할 예정이다.