앳홈 미닉스 미니건조기, 누적 15만대 판매

앳홈 가전 브랜드 미닉스는 미니 건조기 시리즈가 1인 가구 및 세컨드 가전 수요 확산에 힘입어 누적 판매량 15만 대를 돌파했다고 5일 밝혔다.

미닉스 미니건조기는 2021년 4월 첫 출시된 이후 최근 누적 15만 8천여 대 판매를 기록했다. 판매 추이를 시간으로 환산하면 약 15분에 1대꼴로 판매된 셈이다.

미닉스 미니건조기 (사진=앳홈)

미닉스 미니건조기는 대형 가전 중심의 건조기 시장에서 1인 가구 및 소형 주거 공간 소비자의 생활 불편을 해소하기 위해 기획된 제품이다.

최근에는 세컨드 가전 수요가 확대되며, 아이 의류나 반려동물 용품을 별도로 관리하려는 소비자들의 서브 건조기로도 활용 범위가 넓어지고 있다.

관련기사

별도 배수공사 없이 전원 연결만으로 사용 가능한 무타공·무설치 구조로 설치와 이동이 간편하다. 콤팩트한 크기에 2단 트레이 구조를 적용했다.

미닉스 브랜드 관계자는 "공간 제약에서 비롯된 불편을 해결하려는 브랜드 철학에 고객이 공감한 결과"라며 "앞으로도 성능과 디자인을 모두 갖춘 콤팩트 가전으로 공간 가능성을 확장하는 새로운 기준을 제시해 나가겠다"고 말했다.