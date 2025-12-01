앳홈 미닉스, '더 플렌더 맥스' 이마트 입점

앳홈 가전 브랜드 미닉스는 3리터 지능형 음식물처리기 '더 플렌더 맥스'를 이마트 전국 112개 점포·이마트 트레이더스 24개 전 지점에서 선보이며 대규모 프로모션을 진행한다고 1일 밝혔다.

미닉스 음식물처리기는 롯데하이마트, 전자랜드, 이마트 트레이더스, 신세계백화점 강남점 등 주요 오프라인 유통 채널에서 판매되고 있다.

앳홈 미닉스 '더 플렌더 맥스' (사진=앳홈)

이번 행사는 '더 플렌더 맥스' 출시 이후 첫 단독 오프라인 할인 행사다. 이마트 창립 32주년을 맞아 진행되는 대규모 할인 캠페인 기간인 2~10일 운영된다.

프로모션 기간 동안 이마트 및 이마트 트레이더스에서 '더 플렌더 맥스'를 정가 대비 34% 할인 판매한다. 트레이더스에서는 삼성카드 결제 시, 이마트에서는 이마트e·삼성·신한·현대·롯데 총 5개 카드 결제 시 4만원 추가 청구할인이 적용된다.

'더 플렌더 맥스'는 미닉스 음식물처리기 '더 플렌더' 시리즈 19.5cm 크기는 유지하면서 용량과 성능을 강화한 제품이다. 3L 대용량과 미닉스의 독자 기술력을 집약해 최대 약 1천700g 음식물을 빠르고 조용하게 처리할 수 있다.

미닉스 브랜드 관계자는 "온라인 중심으로 형성해온 미닉스 음식물처리기의 높은 반응을 오프라인으로도 확장해, 앞으로도 합리적인 가격과 다양한 유통 채널 확보를 통해 소비자 접근성을 꾸준히 높여가겠다"고 말했다.