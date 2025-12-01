"여기서만 팔아요"…대형마트-식품사, 단독 상품 내놓는 이유

대형마트가 식품업계와 협업해 단독 판매 상품을 선보이고 있다. 식품사 브랜드 파워를 등에 업고 품질 좋은 차별화 상품을 선보여 고객을 오프라인 매장으로 끌어들이겠다는 전략으로 해석된다.

다만 일부 식품사들 사이에서는 난감하다는 의견도 조심스럽게 제기된다. 유통사가 ‘갑(甲)’인 상황이라 특정 업체와 단독 상품을 출시하면 다른 마트 눈치를 안 볼 수 없어서다.

1일 유통업계에 따르면 홈플러스는 최근 단독 판매 중인 제과 상품 ‘찰떡파이옥동자’와 ‘크런키초코바미니옥동자’ 2차 물량을 입고하고 전국 대형마트와 온라인에서 판매를 재개했다.

홈플러스에서 단독 판매 중인 ‘찰떡파이 옥동자’(왼쪽)와 농심이 이마트에 단독 출시한 '신라면 김치볶음면' (제공=각 사)

해당 상품은 홈플러스가 롯데웰푸드와 진행하고 있는 ‘맛있는 거X맛있는 거=맛없없(맛이 없을 수가 없는)’ 협업 기획 2탄 상품이다.

‘찰떡파이옥동자’는 출시 일주일 만에 4만8천개가 모두 완판됐고, ‘크런키초코바미니옥동자’는 2주 만에 전량 소진되는 등 큰 인기를 끌었다.

이처럼 특정 마트와 식품사가 협업해 마트 단독 상품을 내는 것은 홈플러스만의 일이 아니다. 최근 농심은 국내 한정판으로 선보인 ‘신라면 김치볶음면’을 이마트에서 한정으로 단독 판매했다.

롯데마트·슈퍼 역시 지난달 말 ‘오모가리 김치찌개라면’을 대형마트 단독으로 선보였다. ‘팔도&양반 미역국라면’, ‘하림 송탄식 부대짜글면’에 이어 출시한 한식 라면 시리즈의 세 번째 라인업으로 김치찌개 전문점 ‘오모가리’의 레시피를 적용한 상품이다.

이는 오프라인 매장의 집객력을 높이기 위한 전략 중 하나로 보인다. 여기에 경쟁사에서 고객을 뺏어오는 효과도 기대할 수 있다.

업계 관계자는 “특정 마트에서만 살 수 있는 상품이 있어야 다른 마트로 가는 고객들도 유인할 수 있다”며 “집객력을 높이기 위한 여러 방법 중 하나”라고 말했다.

롯데마트와 슈퍼의 단독 상품 '오모가리 김치찌개라면' 상품 사진. (제공=롯데마트·슈퍼)

이 같은 전략은 대형마트가 이미 펼치고 있는 자체브랜드(PB) 초저가 전략과는 결이 다르다. PB 상품이 가격 경쟁력을 앞세운다면, 단독 상품은 브랜드 가치를 활용해 ‘품질’에 강점을 두고 있다는 분석이다.

또 다른 업계 관계자는 “PB 전략과 달리 제조사의 강력한 브랜드 파워를 활용할 수 있다는 것이 장점”이라며 “식품사가 강점을 가진 상품을 협업을 통해 단독 상품으로 개발하게 되면 차별화와 제품 품질까지 모두 잡을 수 있다”고 말했다.

다만 일각에서는 대형마트가 여전히 ‘갑’의 위치를 점하고 있어 식품사에게는 부담으로 작용할 수 있다는 의견도 제기된다.

익명을 요구한 식품업계 관계자는 “MD들이 ‘우리 마트에만 팔 수 있는 새로운 맛을 달라’고 요구하는 경우도 있다”며 “특정 마트와 단독 상품을 내고 그 상품이 잘 팔린다면 경쟁 마트의 눈치를 아예 안 볼 수는 없다”고 말했다.