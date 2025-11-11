이마트, 3Q 영업익 전년比 35.5%↑…트레이더스 날고 할인점 주춤

이마트의 3분기 영업이익이 30% 넘게 뛰었다. 소비쿠폰 사용처 제외 여파로 할인점이 주춤했지만, 트레이더스가 선전하며 실적 방어에 성공했다.
이마트는 연결기준 3분기 순매출 7조4천8억원, 영업이익 1천514억원을 기록했다고 11일 공시했다. 전년 동기 대비 매출은 1.4% 줄었지만, 영업이익은 35.5% 증가했다.
별도 기준 3분기 총매출은 4조5천939억원, 영업이익 1천135억원으로 전년 동기 대비 각각 1.7%, 7.6% 감소했다.
사업부별로 보면 할인점 매출은 2조9천707억원으로 전년 동기 대비 1.7% 줄었다. 같은 기간 영업이익은 21% 감소한 548억원으로 나타났다. 추석 시점 차이에 따른 매출 이연 등으로 총매출이 줄어들었다.
창고형 할인점 트레이더스는 매출과 영업이익이 모두 개선되며 실적 방어에 기여했다.
트레이더스 3분기 총매출은 전년 동기 대비 3.6% 증가한 1조4억원을 기록했고 영업이익은 전년 동기 대비 11.6% 늘어난 395억원을 달성했다. 트레이더스가 분기 매출 1조원을 돌파한 것은 이번이 처음이다.
올해 개점한 마곡점(2월)과 구월점(9월)이 모두 첫 달부터 흑자를 기록하며 외형 성장과 함께 트레이더스의 시장 경쟁력이 강화됐다는 설명이다. 10월 기존점 성장률도 19%로 집계됐다.
편의점 이마트24의 3분기 순매출은 5천521억원으로 전년 동기 대비 2.8% 감소했다. 영업손실은 78억원으로 전년(-1억원) 동기 대비 적자 폭이 확대됐다. 점포 효율화에 나서며 점포 수가 386개점 감소하고 일회성 비용 30억원이 반영된 여파다.
오프라인 자회사들도 연결 실적 개선 흐름을 뒷받침했다.
신세계프라퍼티는 고객이 꾸준히 찾는 스타필드 중심의 영업호조와 다양한 개발사업 참여에 힘입어 매출과 영업이익이 전년 동기 대비 각각 46.8%, 740% 올랐다.
조선호텔앤리조트의 3분기 매출은 2천108억원, 영업이익은 220억원으로 전년 동기 대비 각각 12.7%, 13.4% 올랐다. 투숙률 상승과 객단가 개선 덕분이다.
신세계푸드는 저효율사업장 철수와 상품공급매출이 호조를 보이며 순매출 3천908억원, 영업이익 100억원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 1.4%, 17.7% 개선된 수치다.
스타벅스를 운영하는 SCK컴퍼니는 점포수가 늘어나며 매출이 2.9% 상승한 8천105억원을 기록했다. 반면 원가상승 영향으로 영업이익이 전년 동기 대비 9.6% 감소한 600억원으로 나타났다.
이커머스 자회사인 지마켓과 쓱닷컴은 적자를 지속했다.
지마켓 매출은 1천871억원으로 전년 동기 대비 17.1% 감소했고 영업손실은 180억원에서 244억원으로 64억원 확대됐다.
쓱닷컴 3분기 매출은 3천189억원으로 전년 동기 대비 18.3% 줄었고 영업손실은 257억원 확대된 422억원으로 집계됐다.
이마트 관계자는 “3분기 실적은 본업 경쟁력이 외부 변수에도 흔들리지 않고 강화되고 있음을 보여준 결과”라며 “가격·상품·공간의 세 축을 중심으로 고객이 체감할 수 있는 혜택을 강화하고, 본업 경쟁력을 기반으로 한 안정적인 성장 기조를 이어갈 것”이라고 말했다.