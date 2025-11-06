소비쿠폰에 웃은 편의점…'GS25' vs 'CU' 1위 쟁탈 엎치락뒤치락

국내 편의점 시장이 다시 ‘초박빙 구도’로 돌아왔다. GS25가 지난 2분기 CU에 내줬던 업계 1위 자리를 불과 한 분기 만에 되찾은 가운데, 양사의 매출 격차가 줄어들고 있다.

소비쿠폰 지급 효과로 두 회사 모두 매출과 영업이익이 동반 성장했지만, 수익성 중심의 점포 운영과 상품 경쟁력 강화로 향후 주도권 싸움은 더욱 치열해질 것으로 보인다.

소비쿠폰 효과에…매출·영업익 동반 성장

GS25 매장 앞에서 OFC(영업관리자), 가맹 경영주, 소비자가 민생회복 소비쿠폰 행사 포스터를 들고 포즈를 취하고 있다. (제공=GS리테일)

6일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 BGF리테일은 올해 3분기 매출 2조4천623억원, 영업이익 977억원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 5.9%, 7.1% 증가한 수치다. 편의점 부문만 집계한 별도 기준 실적은 이달 중 발표할 예정이다.

통상 BGF리테일의 별도 기준 매출은 연결 매출 대비 약 98% 수준이다. 이를 적용하면 올해 3분기 BGF리테일의 별도 기준 매출은 2조4천130억원 수준으로 전망된다.

이는 GS리테일 편의점 부문 매출을 소폭 밑도는 수치다. 이날 GS리테일은 지난 3분기 편의점부문 매출 2조4천485억원, 영업이익 851억원을 기록했다고 잠정 공시했다. 전년 동기 대비 각각 6.1%, 12.2% 늘어난 수치다.

편의점들의 호실적은 지난 7월 말 지급을 시작한 소비쿠폰 덕분으로 해석된다. 당시 편의점들은 소비쿠폰 사용 가능 업종에 포함되면서 신선·가공식품 및 생활용품 등의 대규모 할인 행사를 진행하며 소비자 모시기에 공을 들였다.

GS리테일은 편의점 부문 호실적에 대해 “기존점 성장 및 신규점 매출 확대 등으로 전년 동기 대비 매출이 늘었다”며 “영업이익도 기존점 성장 및 수익 중심의 점포 전개에 따른 비용 안정화 영향 등으로 전년 동기 대비 122억원 증가했다”고 설명했다.

실제 GS25의 올해 3분기 기존점 신장률은 4.4%로 직전 분기(0.1%) 대비 4.3%포인트 개선됐다.

BGF리테일도 소비쿠폰 지급에 맞춰 실시한 대규모 민생회복 프로모션이 객단가 상승에 긍정적인 영향을 미쳤다고 분석했다.

이와 함께 ▲PBICK 등 가성비 PB 상품 ▲압도적 플러스 간편식 ▲가나디 등 유명 IP 제휴 상품 ▲건강기능식품 등 차별화 상품들이 매출 상승을 견인했다는 설명이다.

매출 격차 매년 좁혀져…수익성 높이기 사활

CU가 간편식, 라면, 즉석밥, 생활용품, 주류 등 생활 밀접 품목을 중심으로 2차 대규모 할인 프로모션을 펼친다. (제공=BGF리테일)

GS리테일이 간신히 편의점 1위 자리를 되찾았지만, 양사의 매출 격차는 매년 줄어들고 있다.

지난 2분기 CU 매출은 2조2천383억원을 기록하며 GS25의 2분기 매출(2조2천257억원)을 넘어섰다. CU의 2분기 영업이익 역시 602억원으로 590억원을 기록한 GS25를 소폭 앞섰다. 매출과 영업이익 모두에서 CU가 GS25를 완전히 넘어선 것이다.

양 사는 편의점 업계 1위 자리를 두고 오랜 시간 경쟁해왔다. 매출 기준으로는 GS25가 CU를 앞서왔지만 점포 수 기준으로는 2020년부터, 영업이익 기준으로는 2022년부터 CU가 우위를 점해 왔다.

GS25와 CU의 연간 매출액 격차는 매년 줄어들었다. 2020년 약 8천억원에서 2023년 1천140억원, 지난해 740억원까지 줄어들었다.

이에 양사는 수익성 높이기에 주력하고 있다. GS리테일은 올해 부진이 이어지고 있는 자회사들을 정리하며 주력 사업인 편의점에 집중하는 구조를 구축했다. 어바웃펫 매각을 진행 중이고 GS슈퍼마켓 인도네시아 현지 법인과 농산물 생산 기업 퍼스프의 영업을 중단했다.

GS25에 한해서는 비효율 점포를 정리하고 기존 가맹점을 더 좋은 입지로 이동시키는 ‘스크랩앤빌드’ 전략을 펼치고 있다.

BGF리테일도 수익성 중심 매장 운영 전략을 채택했다. 고매출·고수익 점포를 개발해 수익성을 높이겠다는 것이다. 또 차별화 상품의 다양화 및 품질 향상을 통해 상품력을 강화하고 방한 외국인 증가세 지속에 따른 관련 상품 및 서비스 운영을 강화하겠다는 방침이다.