홈플러스가 하림과 공동 기획한 ‘마제소바 라면’을 마트 단독으로 출시한다고 14일 밝혔다.

이번 신제품은 국물 없는 볶음 라면 트렌드의 꾸준한 인기에 힘입어 하림과 협업한 두 번째 라인업으로 진한 간장 양념에 면을 비벼 먹는 일본식 ‘마제소바’ 콘셉트로 선보인다.

1봉(4입)에 4천980원이라는 합리적인 가격에 전문점 수준의 맛과 퀄리티를 구현했다는 설명이다. 홈플러스는 출시를 기념해 오는 26일까지 2봉을 5천990원에 판매한다.

홈플러스, 하림과 손잡고 ‘마제소바 라면’ 마트 단독 출시. (제공=홈플러스)

마제소바 라면 소스는 볶음 양파의 은은한 단 맛과 마늘의 깔끔한 맛이 추가된 특제 간장 베이스에 가쓰오부시, 새우, 참치, 다시마 등을 더했다.

면은 일반 라면보다 한층 굵고 탄력 있는 중간 굵기 면으로, 비벼 먹기 쉽게 개발됐다. 끓인 후 물기를 완전히 제거하고 소스를 비비면 면의 쫄깃한 찰기가 살아난다.

송송 썰린 파와 구운 김으로 구성된 후레이크가 별첨됐고 기호에 따라 계란 노른자, 쪽파, 매운 고추기름 등을 추가하면 한층 진한 맛으로 즐길 수 있다.

마제소바 라면은 지난 9월 하림과 협업해 선보인 ‘닭볶음탕면’의 인기를 이어가는 후속작이다. 닭볶음탕면은 출시 두 달 만에(9~10월) 누적 판매량 약 2만 봉을 돌파했다.

조성아 홈플러스 가공식품팀 바이어는 “지난 9월 출시한 ‘닭볶음탕면’이 고객들에게 큰 사랑을 받으며 국물 없는 볶음·비빔면류의 인기를 다시 한번 실감했다”며 “짭조름하면서도 깊은 특제 간장 풍미와 가쓰오 향이 어우러진 이번 신제품은 간편하지만 제대로 된 한 그릇을 찾는 고객들에게 큰 호응을 얻을 것이라 자신한다”고 말했다.