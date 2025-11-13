"1주 만에 완판"…홈플러스 단독 ‘찰떡파이 옥동자’ 2차 물량 입고

홈플러스는 단독 판매 중인 제과 상품 ‘찰떡파이옥동자’와 ‘크런키초코바미니옥동자’ 2차 물량을 입고해 전국 대형마트와 온라인에서 판매를 재개한다고 13일 밝혔다.

‘찰떡파이옥동자’와 ‘크런키초코바미니옥동자’는 홈플러스가 롯데웰푸드와 진행하고 있는 ‘맛있는 거X맛있는 거=맛없없(맛이 없을 수가 없는)’ 협업 기획 2탄 상품이다.

지난 1~2월 창립기념행사와 발렌타인데이에 맞춰 출시한 1탄 ‘말랑카우빠삐코’, ‘크런키초코바미니빠삐코’, ‘칸쵸빠삐코’ 등 4종은 약 두 달 만에 26만개 이상 판매돼 호실적을 기록한 바 있다. 홈플러스는 ‘블랙 홈플런’ 시작과 함께 2탄 옥동자 시리즈를 출시했으며, 내년 초 3탄 출시도 계획 중이다.

홈플러스 단독 ‘찰떡파이 옥동자’ 2차 물량 입고. (제공=홈플러스)

‘찰떡파이옥동자’는 온라인과 SNS 상에서 입소문을 타며 1주 만에 4만8천개가 모두 완판됐고, ‘크런키초코바미니옥동자’는 2주 만에 전량 소진됐다. 2탄 ‘찰떡파이옥동자’는 1탄에서 가장 인기 있었던 ‘칸쵸빠삐코’ 보다 일평균 판매량이 2.4배 이상 높다.

조장선 홈플러스 제과차류팀 바이어는 “고객들이 보내주신 뜨거운 관심에 힘입어 내년에도 ‘맛없없’ 이색 상품을 기획·판매하고 홈플러스를 방문해야하는 이유를 마련하고자 한다”며 “여전히 홈플러스를 믿고 찾아주시는 분들이 많은 만큼, 고객들을 위해 지속적으로 상품을 개발하고 성공적인 기업회생에 기여할 것”이라고 말했다.