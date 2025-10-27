"최대 80% 할인"…홈플러스, ‘BLACK 홈플런’ 개최

홈플러스가 오는 30일부터 다음 달 12일까지 가을 첫 대규모 슈퍼세일 ‘BLACK 홈플런’ 행사를 개최한다고 27일 밝혔다.

이번 행사에는 마트·온라인·익스프레스·몰 전 채널이 총출동하며, 한우, 삼겹살, 사과, 밀감, 생굴 등 가을 신선 먹거리부터 빼빼로데이·수능 시즌 행사 상품과 주방·생활용품 등 각종 생필품까지 다양한 상품을 엄선해 최대 80% 할인가에 판매한다.

또 초저가 ‘홈플런딜’부터 인기 신선식품 ‘최대 반값’, 카테고리별 ‘1+1’ 등 풍성한 혜택을 준비했다.

‘BLACK 홈플런’ 티징 포스터. (제공=홈플러스)

홈플러스 몰에서는 오는 30일부터 다음 달 9일까지 전국 49개 매장에서 두 차례에 걸쳐 ‘BLACK 홈플런, 몰빵데이 시즌3’ 행사를 개최한다.

각 점포에 입점된 패션, 리빙, 식음 등 약 70여개의 브랜드가 참여한다. 패션·리빙 카테고리에서는 가을 시즌 막바지 세일 물량 및 겨울 기획 특가 상품을 집중 확보해 최대 50% 할인 혜택을 제공한다.

‘몰빵데이 시즌3’ 이용 고객 대상 사은품 증정 행사도 기획했다. 오는 30일부터 11월 2일까지 몰에서 5만원 이상 구매 시 랜덤 사은품이 담긴 ‘황금 봉투(일 100개 한정)’를 증정하고, 동기간 10만원 이상 구매 고객에게는 ‘스텐 물코 냄비’ 또는 ‘3절 나눔 접시(2입)’를 선착순 증정한다.

홈플러스는 각종 이벤트도 마련했다. 마트·몰에서는 마이홈플러스 멤버십 회원 및 앱 설치 고객을 대상으로 구매금액 5만원당 스탬프 1개(일 최대 2개)를 지급한다. 스탬프 4개를 모은 고객에게는 다음 달 13~19일까지 5만원 이상 구매 시 사용 가능한 1만원 할인쿠폰을 준다.

홈플러스 온라인에서는 30일부터 11월 12일까지 모든 방문 고객을 대상으로 ‘전 국민 100% 당첨 BLACK 홈플런 코인 미션’ 이벤트를 진행한다.

김상진 홈플러스 트레이드마케팅총괄은 “블랙 프라이데이 시즌에도 고객들이 물가 걱정 없이 장보기를 즐기실 수 있도록 가을 대규모 슈퍼세일 ‘BLACK 홈플런’을 선보인다”고 말했다.