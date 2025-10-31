홈플러스 인수의향서 접수 종료…AI 기업 하렉스인포텍 참여

홈플러스는 공개입찰 인수의향서(LOI) 접수 마감일인 31일 인수의향서(LOI)를 제출한 곳이 확인됐다고 이날 밝혔다.

홈플러스 측은 “매각 절차가 진행 중인 만큼, 이번 입찰에 참여한 업체에 대해서는 공개하지 않는다”고 말했다.

다만 업계에 따르면 LOI를 제출한 업체는 인공지능(AI) 관련 기업인 하렉스인포텍인 것으로 알려졌다. 하렉스인포텍은 지난 2000년에 설립됐다. 직원은 60여 명 규모로 응용 소프트웨어 개발 및 공급업을 영위하고 있다.

홈플러스 본사 전경. (제공=홈플러스)

이번 공개입찰 주관사인 삼일회계법인은 접수된 인수의향서와 자금조달 및 사업계획을 검토한 후, 의향서를 제출한 곳들과 실사를 위한 비밀준수협약(NDA)을 체결할 예정이다. 아울러 예비입찰일 이후에라도 최종입찰일 이전까지는 인수의사를 표시하는 추가 매수희망자들과 협의를 진행할 예정이다.

인수 후보자는 다음 달 3일부터 21일까지 실사를 실시한 후, 그 결과를 바탕으로 같은 달 26일까지 최종 입찰제안서 제출 여부를 결정하게 된다.

매각은 구주 중 우선주를 제외하고 대주주인 MBK 파트너스가 보유하고 있는 보통주 전량을 무상소각하고, 신주를 발행해 제3자가 인수하는 방식으로 추진된다.

홈플러스는 연 매출이 약 7조원에 달하는 국내 대형마트 업계 2위 업체다. 대형마트 3사 중 온라인 매출(2024년 기준, 1조3천억원)이 가장 높고 주 고객층도 20~40대의 젊은 층으로 구성돼 있다.

이날 인수의향서가 제출됨에 따라 11월 10일로 예정된 회생계획서 제출기한은 공개입찰 일정에 맞춰 다시 연기될 가능성이 높아졌다.

홈플러스 측은 매각 성사에 대한 기대감을 밝히며 “영업정상화를 통해 이번 공개입찰이 성공적으로 마무리 될 수 있도록 마지막까지 최선을 다할 것”이라고 말했다.