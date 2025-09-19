홈플러스, 15개 점포 폐점 보류…민주당 김병기 "확답 받았다"

홈플러스 최대 주주인 MBK파트너스가 15개 홈플러스 점포의 폐점을 보류하겠다고 여당인 더불어민주당에 약속했다.

19일 업계에 따르면 이날 김병기 더불어민주당 원내대표는 서울 강서구 홈플러스 강서점을 방문해 김병주 MBK파트너 회장과 별도 비공개 간담회를 진행했다.

김 원내대표는 비공개 간담회 직후 기자들과 만나 “매수자가 결정되기 전까지 15개 홈플러스 점포와 나머지 또 다른 점포에 대해 폐점을 하지 않겠다는 확답을 받았다”고 말했다.

관련기사

홈플러스 입구

현재 홈플러스 인수를 두고 논의 중인 기업이 있는 것으로 알려졌다. 당내 MBK 홈플러스 사태 해결 태스크포스(TF) 위원인 김남근 의원은 “MBK는 매수 협상을 진행 중이고 11월 10일까지는 끝내야 한다”며 “그때 매수인이 폐점 여부를 결정하도록 하기로 했다”고 설명했다.

김 의원은 “다만 재무적 어려움이 있어 몇 가지 조건이 이행돼야만 폐점을 안 할 수 있다고 해 이에 대해서는 계속 얘기해 나가기로 했다”며 “그 중 대기업 업체들의 물품 공급 문제가 해결돼야 하는 문제가 있어 이는 산업통상자원부와 얘기해 물품을 수급하기로 했다”고 덧붙였다.