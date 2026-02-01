인텔 "코어 울트라 시리즈3, AI PC 모든 면 고려한 역작"

"이번에 출시한 AI PC용 프로세서인 코어 울트라 시리즈3(팬서레이크)는 PC 경험에 영향을 미치는 성능과 배터리 지속시간, 게임 성능 등 모든 면에서 경쟁사 제품 대비 잘 포지셔닝 됐다고 확신한다. 매우 자신있다."

29일 오전 지디넷코리아와 만난 조쉬 뉴먼 인텔 컨슈머 PC 부문 총괄이 이렇게 설명했다. 그는 인터뷰 내내 '매우 자신있다(very confident)'는 말을 여러 번 반복했다.

그는 지난 주 '2026 AI PC 쇼케이스', 교보문고·인텔·삼성전자 3사가 협력한 AI 기반 책 추천 서비스 'AI 책봇' 출시 행사를 위해 2019년 12월 이후 6년 만에 한국을 찾았다.

조쉬 뉴먼 인텔 컨슈머 PC 부문 총괄.

이날 조쉬 뉴먼 총괄은 "한국 PC 제조사는 하드웨어뿐만 아니라 소프트웨어, 소비자에 대한 깊은 이해를 더해 매우 포괄적인 경험을 제공한다. 인텔의 강점에 더해 이들의 혁신 역량이 더해지면 향후 3년간 더 혁신적인 제품이 등장할 것"이라고 기대했다.

AMD '전작 대비 이점 없다' 주장에 "동급 최고 제품" 반박

AMD는 코어 울트라 시리즈3 탑재 AI PC 본격 출시를 전후해 라이젠 AI 300 프로세서 등 제품과 비교한 자료를 국내외 언론에 배포하며 여론전에 나섰다.

AMD는 이 자료에서 "인텔 코어 울트라 X9 388H 프로세서는 이전 제품인 코어 울트라 200V(루나레이크) 대비 전력 효율성이나 배터리 수명 면에서 눈에 띄는 이점이 없다"고 주장했다.

국내외 주요 제조사의 인텔 코어 울트라 시리즈3 탑재 AI PC 신제품. (사진=지디넷코리아)

조쉬 뉴먼 총괄은 "경량·초박형 노트북 분야에서, 성능과 배터리 지속시간, 그래픽, AI 역량을 모두 갖춘 코어 울트라 시리즈3와 같은 제품은 없을 것이다. 동급 최고 제품이 될 것이라고 믿는다"고 반박했다.

그는 "최근 미국과 유럽 등 IT 전문 매체가 코어 울트라 시리즈3 AI PC를 테스트한 결과를 일제히 공개했다. 이를 직접 읽어보고 기회가 된다면 직접 제품을 확인해 보기 바란다"고 권했다.

"로컬 AI로 기업 보안·생산성 동시 공략"

IDC·가트너 등 주요 시장조사업체는 기업들이 올해 AI PC 도입을 늘릴 것으로 전망했다.

조쉬 뉴먼 총괄은 "코어 울트라 시리즈3 기반 AI PC는 전체적인 이용 경험 향상만으로도 기업 내 근로자에게 분명한 이득을 가져다 주지만 로컬 AI가 더 큰 영향을 미칠 것"이라고 설명했다.

조쉬 뉴먼 총괄은 ”기업 내 AI 도입은 IT 관리자에게도 큰 문제”라고 지적했다. (사진=지디넷코리아)

"기업 내 AI 도입은 IT 관리자에게도 큰 문제다. 기업들은 생산성을 높이는 동시에 데이터를 지켜야 한다는, 일반 소비자들에게는 없는 도전 과제를 안고 있다. 코어 울트라 시리즈3의 CPU, GPU, NPU 등 내장 AI 역량이 이 문제를 해결할 수 있다."

그는 "기업 내 IT 관리자는 위험을 감수하면서 이런 데이터를 내보내야 할지, 아니면 생산성 하락을 감수하면서 AI 활용을 금지해야 할지 결정해야 한다. 이런 AI 역량을 활용하면 중요한 데이터를 기업 안에 지키면서 임직원들이 AI로 생산성을 높일 수 있다"고 설명했다.

"보안·관리 기능 통합 v프로 제품군 곧 추가 출시"

인텔은 기업 IT 관리자가 각종 PC의 업데이트나 복구를 원격으로 수행하고 도난이나 분실 시 내부 데이터를 삭제하는 등 보안과 관리 기능을 결합한 v프로 기술을 갖췄다. 이를 내장한 코어 울트라 시리즈3 프로세서도 올 2분기 중 본격 등장할 예정이다.

삼성전자는 오는 5월경 기업용 제품 '갤럭시북6 엔터프라이즈 에디션'도 추가 출시 예정이다. (사진=지디넷코리아)

지난 28일 이민철 삼성전자 MX사업부 갤럭시 에코비즈팀장은 "인텔의 PC 원격 관리기술 'v프로', 삼성전자의 보안 기술 '녹스'(KNOX)를 적용한 기업용 파생모델 '갤럭시북6 엔터프라이즈 에디션'도 5월경 추가 출시 예정"이라고 밝힌 바 있다.

조쉬 뉴먼 총괄은 "v프로를 도입한 기업들은 2024년 7월 크라우드스트라이크 사태 당시 불과 수 시간만에 문제를 해결했다. 그러나 v프로가 복잡하거나 어렵다는 이유로 도입하지 않은 기업은 며칠간 장애를 겪었다"고 말했다.

인텔 v프로는 관리 효율성과 보안을 추구한 기업 PC용 기술이다. (사진=지디넷코리아)

그는 "인텔은 전작(코어 울트라 시리즈2)부터 기업 내 IT 관리자의 짐을 덜기 위해 꾸준히 편의성을 개선했다. v프로 프로세서를 클라우드에서 관리할 수 있는 'v프로 플리트' 서비스가 그 좋은 예"라고 덧붙였다.

"삼성전자·LG전자, 소프트웨어 중시 돋보이는 제조사"

조쉬 뉴먼은 이날 국내 PC 시장의 75% 가량을 차지하는 양대 업체인 삼성전자와 LG전자에 대해 "프로세서 성능을 최대로 끌어낼 뿐만 아니라 새로운 AI 활용 사례를 만들어 내는 혁신적인 제품을 만들고 있다"고 평가했다.

교보문고 AI 책봇 서비스 초기 화면. (사진=지디넷코리아)

"삼성전자와 LG전자가 다른 PC 제조사와 다른 점은 소프트웨어의 중요성을 깨닫고 새로운 활용 사례를 만들기 위해 투자하고 있다는 점이다. 삼성전자는 교보문고와 함께 AI 기반 책 추천 서비스를 구축했고 LG전자는 한컴그룹과 협력하고 있다."

올 초 CES 2026에서 댄 로저스 인텔 PC 제품 마케팅 총괄은 "저전력 코어 울트라 시리즈3에 통합된 GPU 성능 향상 등을 감안하면 인텔이 노트북 이후에 대해 고려하는 것은 매우 자연스러운 일"이라며 "코어 울트라 시리즈3 기반 휴대형 게임PC 플랫폼을 출시할 예정"이라고 설명했다.

인텔은 CES 2026 기간 중 코어 울트라 시리즈3 기반 휴대형 게임PC를 출시할 것이라고 밝힌 바 있다. (사진=지디넷코리아)

조쉬 뉴먼 총괄도 "아크 GPU와 코어 울트라 시리즈3를 활용한 놀라운 제품에 대한 계획을 일부 공개했다"며 "구체적인 시점은 아직 공개할 수 없지만 올해 안에 더 많은 정보를 공개할 수 있을 것"이라고 예고했다.