소비쿠폰 영향 컸다…이마트·롯데마트, 3분기 나란히 낙제점

국내 대형마트 양대산맥인 이마트와 롯데마트가 3분기 대형마트 사업에서 나란히 부진한 성적을 받았다. 올해 상반기 성장세를 이어가던 이마트는 주춤했으며 롯데마트는 적자 탈출에는 성공했지만, 수익성 감소세를 지속했다. 소비쿠폰 효과를 누리지 못한 탓이다.

시장에서는 소비쿠폰 영향이 사라지는 4분기에 기대감을 걸고 있다. 연말 특수와 홈플러스 반사이익이 더해져 실적 개선으로 이어질 것이란 전망이다.

트레이더스가 효자…이마트 3분기 영업익 7.6% 감소

11일 금융감독원에 따르면 이마트는 이날 3분기 잠정 실적을 공시했다. 별도 기준 총 매출은 전년 동기 대비 1.7% 감소한 4조5천939억원, 영업이익은 7.6% 줄어든 1천135억원을 기록했다.

부문별로는 할인점 매출이 2조9천707억원으로 전년 동기 대비 3.4% 줄었다. 같은 기간 영업이익은 21% 감소한 548억원으로 나타났다. 추석 시점 차이에 따른 매출 이연 등으로 총매출이 줄어들었다.

할인점이 부진했지만, 트레이더스가 분기 기준 매출 1조원을 최초로 돌파하며 실적 부진을 일부 상쇄했다. 트레이더스 매출은 전년 동기 대비 3.6% 증가한 1조4억원을 기록했고 영업이익은 전년 동기 대비 11.6% 늘어난 395억원을 달성했다.

이마트는 “추석 시점 차에 따른 매출 이연으로 총매출이 감소했다”면서도 “10월 기존점은 16% 신장하고 판관비 179억원이 절감됐다”고 설명했다.

3분기 전문점 부문 매출은 2천548억원으로 전년 동기 대비 2.9% 줄었다. 같은 기간 영업이익은 25.2% 줄어든 83억원을 기록했다. 에브리데이는 매출 3천678억원, 영업이익 102억원으로 집계됐다. 매출은 전년 동기 대비 0.6% 줄었지만, 영업이익이 프랜차이즈 점포수 확대에 힘입어 39억원 개선됐다.

국내·해외 모두 부진…롯데쇼핑 ‘울상’

반면 롯데마트와 슈퍼는 매출과 영업이익이 모두 큰 폭으로 줄어들었다.

롯데쇼핑에 따르면 롯데마트 순매출은 1조3천338억원으로 전년 동기 대비 7.5% 감소했다. 영업이익은 115억원으로 같은 기간 74.5% 급감했다.

국내 시장에서 부진한 것이 전체 할인점 실적을 끌어내렸다. 국내 할인점 순매출은 9천898억원으로 전년 동기 대비 9.6% 줄었고 영업이익은 93.8% 줄어든 22억원으로 집계됐다.

슈퍼의 3분기 순매출은 3천136억원, 영업이익 49억원으로 전년 동기 대비 각각 6.2% 60.3% 감소했다.

롯데쇼핑은 “명절 시점차와 소비쿠폰 등 부정적 외부 환경으로 매출이 감소했다”며 “지난해 3분기 광주 첨단점 분양 수익 역기저(56억원) 영향으로 영업이익도 줄었다”고 설명했다.

해외 사업도 힘을 쓰진 못했다. 해외 마트 사업 매출과 영업이익은 각각 3천439억원, 93억원으로 집계됐다. 전년 동기 대비 각각 0.9%, 7.1% 감소한 수치다.

베트남의 경우 기존점 안정적 성장을 기반으로 최고 실적을 지속적으로 경신했지만, 인도네시아 점포가 반정부 시위 영향으로 매출과 영업이익이 줄었기 때문이다.

시선은 4분기로…홈플러스 반사이익 누릴까

이 같은 대형마트의 잇따른 부진은 정부가 지난 7월 말부터 지급을 시작한 소비쿠폰 사용처에서 제외된 영향이다. 사용처로 지정된 편의점이 신선 및 가공식품의 대규모 할인을 실시하면서 대형마트 쇼핑 수요가 옮겨갔다는 해석이다.

유통업계 관계자는 “대형마트에게는 소비쿠폰 사용처 제외 영향이 체감된 3분기였을 것”이라며 “최근에는 편의점에서 신선식품으로까지 영역을 확대하면서 효과가 더 컸던 것으로 보인다”고 말했다.

시장에서는 4분기 실적 개선에 기대를 걸고 있다. 홈플러스의 기업회생 절차가 지지부진하면서 이에 따른 수혜를 입을 것이란 관측이다.

오린아 LS증권 연구원은 이마트에 대해 “4분기는 나은 영업환경이 예상되는데 10월은 공휴일 수에서 유리하고 11월 창립기념 행사, 지난해 12월 계엄에 따른 낮은 베이스로 부담이 덜하다”며 “또 올해 및 내년 홈플러스의 24여개 점포가 폐점 예정인데 이 중 이마트의 경합점은 22개점으로 반사수혜가 기대된다”고 분석했다.

이진협 한화투자증권 연구원은 롯데쇼핑에 대해 “3분기 대형마트는 외부 요인에 따른 부진이 불가피했지만, 4분기부터는 대형마트의 실적이 정상화되는 가운데 내수 소비 회복 및 외국인 인바운드 소비 확대 효과가 본격적으로 나타날 것”이라며 “홈플러스의 기업회생이 녹록치 않은 상황에서 구조조정은 불가피하며, 내년부터 홈플러스 구조조정의 수혜도 기대요인”이라고 내다봤다.