미닉스 '더 플렌더 맥스', 첫 홈쇼핑 2500대 완판

1시간 만에 매출 11억원 올려

홈&모바일입력 :2025/11/11 12:49

신영빈 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

앳홈 가전 브랜드 미닉스는 신제품 음식물처리기 '더 플렌더 맥스'의 첫 홈쇼핑 방송에서 2천500대가 전량 매진됐다고 11일 밝혔다.

미닉스는 10일 저녁 8시 45분부터 1시간 동안 CJ온스타일 테크 전문 프로그램 '탑쇼' 및 모바일 라이브 '전지전능'을 통해 '더 플렌더 맥스' 론칭 방송을 진행했다.

앳홈 미닉스 더 플렌더 MAX CJ온스타일 방송 장면 (사진=앳홈)

1시간 매출은 11억원 이상을 기록했다. 1초당 약 1대가 판매된 셈이다.

방송 전후 하루 동안 판매량은 총 3천200대, 누적 매출은 14억원 이상으로 집계됐다. 지난 3일 네이버 스마트스토어 사전예약 판매 완판에 이은 두 번째 매진 기록이다.

관련기사

3리터 지능형 음식물처리기 미닉스 '더 플렌더 맥스'는 기존 콤팩트한 한 뼘 디자인은 유지하면서 용량과 성능을 대폭 강화했다.

미닉스 브랜드 관계자는 "주방 공간과 라이프스타일을 고려한 진화형 설계가 소비자들의 높은 호응으로 이어졌다"며 "앞으로도 사용자 중심 기술 혁신을 이어가며 음식물처리기 카테고리를 선도해 나가겠다"고 말했다.

신영빈 기자burger@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
미닉스 앳홈

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

정부, 구글 고정밀 지도 국외반출 심의 보류...서류 보완 요청

"AI 악용 공격은 '뉴노멀'…국가 배후 사이버 위협도 지능화"

[체험기] 로봇이 알려준 걷기의 힘…'윔 S' 입어보니

"저성과자는 희망퇴직"...삼성바이오로직스 인사정보 유출 논란 확산

ZDNet Power Center