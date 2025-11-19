앳홈 미닉스, 삼성서울병원 소아청소년센터 후원

앳홈 가전 브랜드 미닉스는 삼성서울병원 소아청소년센터에 후원금 1천만원과 음식물처리기 5대를 전달했다고 19일 밝혔다.

후원금은 치료비와 돌봄 환경 개선에 사용된다. 기부된 음식물처리기 '더 플렌더 프로' 5대는 소아청소년 환아 가정에 전달할 계획이다.

나주영 앳홈 미닉스 BO(가운데)가 삼성서울병원 소아청소년센터에서 진행된 기부금 전달식에 참여해 기념 촬영을 하고 있다. (사진=앳홈)

후원은 네이버 쇼핑라이브 '핫IT슈 기부 라이브'에서 이뤄졌다. 미닉스는 작년에 이어 올해 두 번째로 참여했다.

삼성서울병원 관계자는 "이번 기부는 어려운 환경에 놓은 이른둥이 가정에 큰 힘이 될 것"이라며 "생활 환경 개선에 실질적인 도움을 주신 앳홈의 온정에 깊이 감사드린다"고 말했다.

앳홈 관계자는 "이른둥이 보호자들이 아이 돌봄에 온전히 집중할 수 있도록 기부에 동참했다"며 "경제적인 이유로 적절한 치료를 받지 못하는 가정에 의미 있는 기회가 되길 바란다"고 전했다.

한편 앳홈은 최근 다양한 문화적 배경을 지닌 학생들에게 배움의 기회를 제공하는 해밀학교에 미닉스 미니건조기를 기부하는 등 공동체를 위한 나눔을 실천하고 있다.