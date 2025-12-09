미닉스, 신세계百 부산 센텀시티서 앵콜 팝업

앳홈 가전 브랜드 미닉스는 지난 10월 신세계백화점 부산 센텀시티점에서 진행한 팝업스토어에 이어 이달 18일까지 앵콜 팝업스토어를 운영한다고 9일 밝혔다.

미닉스는 이번 앵콜 팝업스토어에서 미니 김치냉장고 '더 시프트'와 지난달 공개된 음식물처리기 신제품 '더 플렌더 맥스'를 함께 선보인다.

미닉스는 팝업에서 '더 시프트'를 구매한 고객에게 프리미엄 스테인리스 김치통을 증정한다. 행사 기간 미닉스 제품 구매 고객에게 미닉스 가전 본품 당첨 기회가 포함된 럭키 쿠폰도 제공한다. 일부 품목은 최대 40% 할인과 추가 사은품도 제공한다.

미닉스 신세계 부산 센텀시티점 팝업 전경 (사진=앳홈)

상담 고객 대상 혜택도 강화했다. 팝업스토어 상담 고객에게는 무료 음료(일 100명)를 제공하며, 미닉스 인스타그램 팔로우 인증 고객에게는 스타벅스 커피 교환권(선착순 300명, 5천원권)을 증정하는 등 참여형 혜택도 확대했다.

이번 행사에서 선보이는 미니 김치냉장고 '더 시프트'는 폭 360mm의 콤팩트한 사이즈로, 김치 보관은 물론 음료, 주류 냉장고로도 활용할 수 있다. 김장철과 연말 시즌이 맞물리며 출시 두 달 만에 초기 생산량이 완판돼 현재 추가 생산이 진행 중이다.

지난달 출시된 음식물처리기 '더 플렌더 맥스' 역시 시장에서 높은 반응을 얻고 있다. 기존 '더 플렌더 베이직'과 '더 플렌더 프로' 모델의 슬림한 외형은 유지하면서 용량을 3리터로 확대한 신제품이다.

이번 앵콜 팝업스토어는 오는 11일까지 지하 1층 이벤트홀에서 진행된다. 오는 12일부터 18일까지는 가전 매장이 위치한 7층에서 운영된다.

미닉스 브랜드 관계자는 "기존 대형 가전이 해결하지 못했던 고객의 숨겨진 문제를 해결하는 브랜드"라며 "앞으로도 소비자의 삶과 공간을 더 깊이 이해하고 브랜드 경험을 강화할 수 있는 오프라인 접점을 지속적으로 확대해 나가겠다"라고 말했다.