신일전자, 1.7kg '스테이션 무선 청소기' 출시

신일전자는 청소 후 관리 과정까지 자동화한 '신일 스테이션 무선 청소기'를 출시한다고 5일 밝혔다.

신제품은 바닥 청소는 물론 소파, 침구, 가구 틈새, 차량 내부 등 다양한 생활 공간을 관리할 수 있도록 설계된 일체형 스테이션 청소기다. 최근 무선 청소기 시장이 흡입력 경쟁을 넘어 경량화와 관리 편의성을 중시하는 흐름을 반영했다.

신일 '스테이션 무선 청소기' (사진=신일전자)

청소기는 본체와 연장관, 헤드를 모두 결합한 상태에서 1.7kg 초경량 무게를 구현했다. 손목 부담을 줄이기 위해 무게를 손 전체에 분산하는 바 타입 디자인을 적용했다. 슬림 헤드는 상하 90도, 좌우 120도까지 회전해 가구 하부나 좁은 공간 청소에 용이하다. LED 조명을 탑재해 어두운 곳의 먼지도 쉽게 확인할 수 있도록 했다.

청소 후 스테이션에 거치하면 먼지통 비움과 충전이 동시에 이뤄지는 '오토 클린 시스템'이 작동한다. 650W 출력 흡입 장치가 먼지통을 자동으로 비워주며, 2.5L 대용량 먼지봉투를 적용해 약 3개월간 교체 없이 사용할 수 있다.

흡입력은 최대 2만Pa 수준으로 고효율 BLDC 모터를 적용해 미세먼지까지 제거할 수 있다. 사용 환경에 따라 흡입 모드를 선택할 수 있으며 약단 모드에서는 최대 40분, 강단 모드에서는 약 15분 동안 사용할 수 있다. 먼지통은 원터치 방식으로 분리되며 필터는 물 세척이 가능해 관리 편의성을 높였다.

이와 함께 LED 헤드 브러시, 2in1 브러시, 소파 브러시를 기본 제공해 다양한 환경에서 활용할 수 있다. 제품은 KC 인증을 비롯해 GS, UL 등 국내외 안전 인증을 획득했으며 과충전·과전류·과열 방지 기능을 적용해 안전성도 강화했다.

신일전자 관계자는 "봄철 미세먼지와 황사 등으로 청소 수요가 증가하는 가운데 사용 편의성과 관리 편의성을 동시에 높인 제품"이라며 "간편하고 쾌적한 청소 환경을 제공할 것으로 기대한다"고 말했다.