신일전자, '세이예스 페르모 캐리어' 출시

종합가전기업 신일전자는 프리미엄 캐리어 브랜드 '세이예스'의 새로운 라인업으로 '세이예스 페르모 캐리어'를 출시한다고 16일 밝혔다.

세이예스 페르모 캐리어는 이동성과 편의 기능을 강화하고 원터치 개폐와 전면 오픈형 구조를 적용했다. 색상은 실버와 다크그레이 2가지다. 크기는 20인치와 28인치로 구성했다.

신일전자 세이예스 페르모 캐리어 (사진=신일전자)

캐리어 외부는 강화유리 대비 약 150배 강한 폴리카보네이트(PC) 소재로 제작했다. 360도 회전이 가능한 우레탄 휠을 채용했다. 원터치 바퀴 고정 버튼을 지원한다.

지퍼가 아닌 원터치 개폐 구조를 통해 한 손으로도 조작이 가능하다. TSA 인증 잠금장치를 탑재했다. 전면 오픈형 수납공간과 USB 충전 포트도 갖췄다.

후면에는 컵홀더와 스마트폰 거치대를, 측면에는 가방이나 쇼핑백을 걸 수 있는 홀더를 더했다. 상단 손잡이에는 일체형 전자저울을 내장했다.

이상용 신일전자 상품개발사업부 상무는 "이동의 순간마다 사용자가 겪을 수 있는 번거로움을 기술과 설계로 해소했다"며 "이동 경험 전반을 개선하는 제품을 통해 여행과 일상을 잇는 라이프스타일 브랜드로 도약해 나갈 것"이라고 말했다.