신일전자, 팬히터 출고량 전년比 103%↑

종합가전기업 신일전자는 최근 한달 간 팬히터 출고량이 전년 동기 대비 103% 증가했다고 17일 밝혔다.

올가을 이른 추위와 큰 일교차로 인해 히터, 전기요 등 난방 가전에 대한 소비자 관심이 빠르게 증가하며 판매 호조를 이어가고 있다고 회사 측은 설명했다.

신일전자 팬히터 (사진=신일전자)

스테디셀러 '에코 팬 큐브 히터' 매출도 전년 동기 대비 36% 증가했다. 출시 이후 누적 판매액은 260억원을 돌파했다.

난방가전 전체 매출도 전년 동기 대비 약 30% 성장했다. 신일은 욕실용 온풍기, 가습기 등 다양한 신제품을 선보이며 환절기 및 겨울철 시장 공략에 박차를 가할 계획이다.

최근 난방가전 시장은 공간의 크기와 사용 목적에 맞춘 효율적인 난방 제품과 에너지 절감형 가전 중심으로 빠르게 변화하고 있다.

외출 시 보조 난방 기기를 사용하는 소비자들이 늘어나면서 이동이 간편한 휴대용 팬히터 등의 판매가 두드러지는 것으로 분석된다.

신일전자 관계자는 "캠핑 등 아웃도어 활동의 인기가 지속되는 가운데, 예년보다 빠르게 찾아온 추위에 난방가전 전반의 수요가 크게 늘고 있다"고 말했다.