신일전자, 영등포구 지역 문화 행사 참여

종합가전기업 신일전자는 선유도역 인근 '걷고 싶은 거리' 일대에서 열리는 '제9회 시월의 선유' 행사에 참여해 오는 25일부터 26일까지 이틀간 '신일 나눔플러스 바자회'를 진행한다고 24일 밝혔다.

시월의 선유는 신일전자 서울 사옥이 위치한 영등포구 양평동 주민 주도로 열리는 행사다. 지역 내 기업과 기관, 학교 등이 참여해 공연, 전시, 체험, 먹거리, 바자회 등 다양한 프로그램으로 구성됐다.

신일 나눔플러스 바자회 홍보 이미지 (사진=신일전자)

신일은 이번 바자회에서 '에코 팬 큐브 히터'를 비롯한 다양한 히터 제품과 전기요, 전기방석, 음식물처리기, 믹서기, 서큘레이터, 선풍기, 펫 가전 등 20여 종의 대표 제품을 선보인다. 바자회 판매 수익금은 전액 기부할 예정이다.

관련기사

이번 행사는 단순한 판매 목적이 아닌, 지역 사회와의 상생과 사회적 가치 실현을 위한 사회공헌 활동의 일환으로 마련됐다. 소비자들은 브랜드를 직접 체험하며 나눔의 의미를 함께 실천할 수 있다.

신일전자 관계자는 "지역사회에 기여할 수 있는 의미있는 행사에 함께하게 되어 매우 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 따뜻한 나눔의 가치를 실천하고 소비자와의 소통을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.