신일, 음식물처리기 신제품 공세

신일전자가 음식물처리기 신제품 출시를 연이어 진행하며 주방가전 라인업 확대에 속도를 내고 있다.

신일은 지난 달 음식물처리기 'SFW-55OSG'를 출시했다. 이 제품은 500W 고성능 모터와 이중날을 탑재해 끈적한 양념이나 단단한 식재료까지 신속하게 분쇄할 수 있는 것이 특징이다.

신일 음식물처리기 SFW-55OSG (사진=신일전자)

고온 건조 기술을 활용해 음식물 부피를 최대 90%까지 줄여 보관과 처리가 용이하며, 도서관 수준인 40dB 저소음 설계로 주거 환경에서 쾌적하게 사용할 수 있다. 현재 주요 백화점과 온라인 판매 채널을 통해 구매 가능하다.

이어 신일은 AI 음식물처리기 'SFW-H550KF'를 공개하고 지난 15일부터 27일까지 2주간 크라우드 펀딩 플랫폼 와디즈를 통해 선보이고 있다.

이 제품은 음식물의 무게와 습도를 자동 인식해 최적의 방식으로 처리한다. 평균 감량률은 96%에 달하며, 3중 떡짐 방지 시스템으로 게 껍질·국물·닭뼈·조개껍질 등 다양한 음식물 쓰레기를 처리할 수 있다.

신일 AI 음식물처리기 SFW-H550KF (사진=신일전자)

또한 3중 탈취 시스템과 99.9% 유해균 살균 기능을 갖춰 악취 발생을 차단한다. 1년 무상 사후 서비스(AS)를 제공하며, 가격은 44만9천원이다. 와디즈 슈퍼 얼리버드 한정으로는 28만9천원에 선보였다.

신일은 음식물처리기에 이어 올해 하반기에도 다양한 생활가전을 내놓을 예정이다. 대표 겨울가전인 '에코 팬 큐브 히터', 욕실용 온풍기, 가열식 가습기 등을 출시할 계획이다.

신일 관계자는 "소비자 편의성과 건강까지 고려한 다양한 생활가전을 지속적으로 선보일 것"이라며 "올 겨울 소비자들이 더욱 따듯하고 안락한 생활을 누릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.