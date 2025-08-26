신일전자, 무선 텀블러 믹서 출시

종합가전기업 신일전자는 텀블러와 믹서를 하나로 결합하여 휴대성과 편의성을 높인 '무선 텀블러 믹서'를 출시했다고 26일 밝혔다.

무선 텀블러 믹서는 원하는 재료를 빠르고 간편하게 갈아서 신선하게 섭취하려는 수요에 맞춘 제품이다.

900ml 대용량으로 한 번에 넉넉한 양을 담을 수 있다. 스트로우 타입과 컵 타입 2가지 기능의 뚜껑을 제공한다.

신일전자 무선 텀블러 믹서 (사진=신일전자)

손잡이와 범용성이 높은 C타입 충전 포트를 적용해 휴대성과 충전 편의성을 높였다. 보온·보냉 기능도 갖췄다.

16엽 칼날과 1만8천RPM 파워 모터를 탑재해 단단한 재료도 빠르고 강력하게 분쇄한다. 칼날과 텀블러 용기는 인체에 무해한 304 스테인리스 소재로 제작됐다.

관련기사

텀블러 용기와 믹서 본체가 알맞게 결합되지 않으면 빨간 불이 깜빡이면서 작동하지 않는 안전 작동 시스템을 적용해 오작동을 예방한다.

신일전자 관계자는 "무선 텀블러 믹서는 바쁜 일상에서도 언제 어디서든 과일과 야채 등 다양한 재료를 갈아 신선하게 즐길 수 있도록 설계된 제품"이라고 말했다.