신일전자, 2.5L 음식물처리기 출시

종합가전기업 신일전자는 신제품 '음식물처리기'를 크라우드펀딩 플랫폼 와디즈를 통해 선보인다고 1일 밝혔다.

이번에 선보이는 음식물처리기는 2.5L 대용량 고온건조·분쇄형으로, 130도 고온에서 음식물을 건조해 수분을 제거하는 방식이다. 강력한 4중 칼날 분쇄 시스템으로 많은 양의 음식물쓰레기를 한 번에 처리한다. 음식물쓰레기 감량률은 최대 96%에 달한다.

신일전자 음식물처리기 (사진=신일전자)

저소음 DC 모터를 탑재해 작동 시 소음을 최소화했으며, 2중 활성탄 필터가 음식물 쓰레기를 처리하는 과정에서 불쾌한 냄새를 효과적으로 차단한다. 제품과 칼날은 분리 세척이 가능해 구성품에 포함된 청소 솔로 더욱 위생적인 관리가 가능하다.

자동·쾌속·청소 등 3가지 모드를 제공해 사용자 상황과 필요에 따라 효율적으로 활용할 수 있으며 LED 디스플레이를 통해 누구나 직관적으로 조작할 수 있다. 유려한 곡선 디자인과 모던한 외관이 특징이다.

관련기사

와디즈 사전 알림 신청은 1일부터 공식 홈페이지 또는 모바일 앱을 통해 가능하다. 펀딩은 15일 오후 2시 정식 오픈을 시작으로 27일까지 약 2주간 진행된다. 펀딩에 참여하면 최대 36% 할인된 가격으로 제품을 구매할 수 있다.

조지석 신일전자 전략유통사업부 상무는 "1인 가구뿐만 아니라 신혼 부부, 대가족까지 모두 사용 가능한 용량에 합리적 가격으로 주방 필수 아이템의 역할을 톡톡히 할 것으로 기대한다"고 말했다.