신일전자, 무선 물걸레 청소기 출시

종합가전기업 신일전자는 자동세척 및 음성안내 기능을 갖춘 '무선 물걸레 청소기'를 출시했다고 29일 밝혔다.

신제품은 본체 뒷면에 음성 안내 스피커가 탑재되어 있어 전원 상태부터 배터리 수준, 청소 모드 전환 등 제품의 다양한 기능과 상황을 편리하고 직관적으로 확인 가능하다.

신일전자 무선 물걸레 청소기 (사진=신일전자)

전면에 위치한 스마트 디스플레이는 실시간 배터리 잔량 표시, 오수통 청소 알림 등 상태 정보를 한눈에 파악할 수 있도록 한다.

460ml 투명 물통을 채택해 물 잔량을 확인하면서 충분한 시간 동안 사용이 가능하다. 2천400mAh 대용량 배터리를 내장해 넓은 공간도 끊김 없이 청소할 수 있다.

청소 후에는 버튼 하나로 '셀프 크리닝' 기능을 작동시켜 1분 만에 브러시 자동 세척이 가능하다. 물걸레에 남아있는 오염 물질까지 깔끔하게 정리한다.

또한 전용 보관 거치대가 있어 넘어질 우려 없이 안정적으로 보관할 수 있고, 슬림한 본체 디자인은 협소한 공간에도 부담 없이 수납할 수 있다.