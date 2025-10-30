신일전자, 한국품질만족지수 20년 연속 1위

종합가전기업 신일전자는 한국표준협회(KSA)가 주관하는 '2025 한국품질만족지수(KS-QEI)' 인증 수여식에서 선풍기와 전기히터 부문 1위를 수상했다고 30일 밝혔다.

올해로 21회를 맞은 한국품질만족지수는 한국표준협회와 한국품질경영학회가 제품 및 서비스에 대한 고객 만족도와 특성을 반영해 공동 개발한 품질 측정 모델이다. 신일은 전반적인 평가 항목에서 높은 점수를 받아 선풍기 부문 20년 연속, 전기히터 부문 7년 연속 1위를 차지했다.

이창수 신일전자 전무(왼쪽)가 서울 소공동 롯데호텔에서 열린 '2025 한국품질만족지수 1위 기업 인증 수여식'에서 문동민 한국표준협회 회장(오른쪽)과 기념 촬영을 하고 있다. (사진=신일전자)

올해 새롭게 선보인 '에어 서큘레이터 S10 SE'는 고효율 BLDC 모터를 적용해 발열과 소음을 줄이는 동시에 성능과 효율을 극대화했다. 선풍기 '무선 하이브리드 폴딩팬'은 대용량 배터리 탑재로 장시간 사용이 가능하고 인공지능(AI) 에코모드가 주변 온도를 감지해 풍속을 자동 조절함으로써 불필요한 전력 소모를 최소화한다.

전기히터 부문 역시 우수한 성능에 감성적인 디자인을 결합해 인테리어 효과까지 갖춘 제품군으로 주목받고 있다. '에코 팬 큐브 히터'는 12인치 반사판 하이라이트 발열 방식을 적용해 낮은 소비 전력으로도 효율적인 난방 솔루션을 제공한다.

정윤석 신일전자 대표는 "이번 수상은 전력 소비는 줄이고 사용자 편의성은 높이기 위한 끊임없는 제품 연구·개발과 기술 혁신의 결실"이라며 "앞으로도 신일은 더욱 높은 사용 만족도와 품질의 가치를 인정받을 수 있도록 경쟁력 있는 제품과 서비스 제공에 힘쓰도록 하겠다"고 말했다.