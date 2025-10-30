"케데헌 한복·오징어게임 팽이치기 체험하러 오세요"

[APEC2025] 한류 문화 체험 공간 마련…K-푸드 '떡볶이·잡채' 인기

디지털경제입력 :2025/10/30 17:33

류은주 기자

[경주=류은주 기자] "시식 한 번 해보세요."

유혹(?)의 목소리가 기자의 발길을 붙잡았다. 아시아태평양경제협력체(APEC) 최고경영자(CEO) 서밋이 열리는 경주 예술의전당 바깥에는 한국 문화를 체험할 수 있는 ‘K-웨이브 플레이그라운드’가 마련돼 있다.

이곳에서는 국악·전통춤 공연이 이어지고, K-푸드·K-뷰티를 비롯해 전통놀이와 다도 등 다양한 체험이 가능하다.

K-웨이브 플레이그라운드 입구 (사진=지디넷코리아)
(영상=지디넷코리아)

K-푸드 코너에서는 해외에 수출되는 음식들을 시식할 수 있고, 현장에서 인기 투표도 진행 중이다. 가장 인기 있는 메뉴는 ‘떡볶이’다. 인기 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스’에서 등장해 주목받은 떡볶이는 물론, 채식주의자를 겨냥한 비건 잡채 등 새로운 한식도 맛볼 수 있다.

K-푸드 부스 관계자는 "고기를 넣지 않은 잡채로 기존에 한국에서 접하는 잡채와는 맛이 조금 다르다"며 "외국인들의 반응도 좋다"고 말했다. 

(사진=지디넷코리아)
K-뷰티 부스에서 체험 중인 모습 (사진=지디넷코리아)

K-뷰티 부스에서는 화장품을 직접 피부에 바르며 체험하는 참가자들이 눈에 띈다. 지역 중소 화장품 기업 바이노텍 관계자는 “기술력을 인정받아 부스를 마련했다. 미국에도 진출했고 상장도 준비 중”이라고 소개했다.

대표적인 한류 콘텐츠인 ‘오징어 게임’ 속 놀이를 체험할 수 있는 공간도 있다. 팽이치기와 사방치기 등을 즐기며 동심으로 돌아간 표정이 여기저기서 포착됐다.

(영상=지디넷코리아)
팽이치기 체험 존 (사진=지디넷코리아)
한복 체험 존 (사진=지디넷코리아)

한복을 입고 인증샷을 남길 수 있는 포토존도 인기다. 오후에는 비교적 한산했지만, 오전에는 체험 인파로 붐볐다고 한다.

다도 체험도 적잖은 관심을 모았다. 전통차와 함께 송편·양갱·호두강정 등 다과를 곁들일 수 있다. 한 참가자는 “여러 차를 맛볼 수 있어 좋았고, 함께 나온 간식도 맛있었다”고 말했다.

연꽃차를 시음할 수 있다. (사진=지디넷코리아)
다도체험 중인 모습 (사진=지디넷코리아)
(사진=지디넷코리아)

체험존 한편에는 잠시 쉬어갈 수 있는 휴식 공간도 마련돼 있다. 어두운 조명의 미디어 전시 공간에 비운백(빈백) 의자가 놓여, 누워서 휴식을 즐기는 이들도 보였다. 

류은주 기자riswell@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
