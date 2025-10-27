[르포] "어서오세요"…APEC 앞둔 경주, 손님 맞을 채비 끝

“이 길이 원래 이렇게 예뻤던 데가 아니에요. 큰 행사 한다고 조경을 싹 바꿨어요.”

경주 시내에서 만난 한 택시기사는 이렇게 말하며 아시아태평양경제협력체(APEC) 행사를 앞둔 도시 분위기를 전했다. 그는 APEC 로고가 새겨진 조끼를 단정히 맞춰 입은 채 “이쁜가요”라고 수줍게 묻기도 했다. 택시 기사뿐 아니라 시내버스 기사들까지 ‘APEC 유니폼’을 갖춰 입었다고 한다.

주요 교통 거점인 경주역도 손님 맞을 채비를 마쳤다. 역사 한복판에는 안내 데스크가 설치됐고, 미디어아트로 꾸민 기둥 사이사이에는 안내 인력이 배치돼 관광객과 관계자를 맞고 있었다. 전통 한복을 입은 안내 인력들이 밝게 손님을 맞는 장면도 눈에 띄었다.

경주역에서 한복을 입은 안내원들이 반겨주는 모습 (영상=지디넷코리아)

경주 역사 내 한복을 입은 안내원들 (영상=지디넷코리아)

경주역 앞 환영 표지석 (사진=지디넷코리아)

APEC 최고경영자(CEO) 서밋 개막은 28일이지만(현지 기준), 부대 행사는 이미 26일부터 시작됐다. 취재진, 기업 관계자, 경호 인력까지 뒤섞인 사람들의 이동이 27일 오후 경주역과 보문 단지 일대에서 계속 이어졌다. APEC CEO 서밋 등 경제 관련 행사에만 약 1천700명 글로벌 기업인이 참석할 예정이다.

보문관광단지 중심부 도로에는 자율주행 셔틀버스 ‘로이(ROii)’가 시선을 사로 잡는다. 이 차량은 운전대와 페달이 아예 없는 ‘레벨4’ 전용 셔틀로, 완전 무인 주행을 상정해 만들어졌다. 최대 8명이 탈 수 있으며 시속 약 40km까지 달린다. 이런 ‘미래 교통’이 관광지 한복판을 오가는 모습 자체가 이번 행사의 데모처럼 느껴졌다. 고즈넉한 기와집들과 문화재들이 행사장들과 어우러지며 도시 전체가 일종의 쇼케이스가 된 분위기였다.

정상회의장 인근 도로는 이미 통제가 시작됐다. 주요 동선 주변 건물들은 일찌감치 차단 라인을 두르고 경비를 강화했다. 순찰차와 경호 인력이 반복적으로 회전하듯 돌면서 점검하는 모습도 목격됐다. 일대의 공기에는 ‘행사 직전 특유의 긴장감’이 깔려 있었다.

APEC 미디어센터가 위치한 경주화백컨벤션센터 전경 (사진=지디넷코리아)

오는 28일부터는 ‘K-테크 쇼케이스’도 본격적으로 문을 연다. 삼성전자는 내달 출시 예정인 두 번 접는 스마트폰 ‘트라이폴드 폰’ 실물을 이곳에서 공개한다. LG전자는 정상회의 메인 무대 인근 야외 대형 전시 공간에 첨단 TV 기술을 집약한 투명 무선 OLED(유기발광다이오드) 샹들리에 등을 전시할 예정이다.