경주 APEC 오는 젠슨 황, 무슨 얘기 할까?

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 이달 말 경주에서 진행되는 'APEC CEO 서밋 2025' 참석차 한국을 방문한다.

APEC CEO 서밋 2025는 경주 APEC 정상회의 부대행사로 대한상공회의소가 주관하며, 의장은 최태원 대한상공회의소 회장이 맡았다.

젠슨 황 엔비디아 CEO는 이달 28일부터 31일까지 진행되는 일정 중 마지막날인 31일 오후 4시경부터 약 30분간 경주예술의전당에서 기조연설을 진행한다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자. (사진=지디넷코리아)

엔비디아는 "젠슨 황 CEO는 이번 방문에서 AI, 로보틱스, 디지털 트윈, 자율주행 기술 등 다양한 분야에서 한국을 포함한 전 세계의 기술 혁신과 성장을 가속화하기 위한 엔비디아의 비전을 공유할 예정"이라고 설명했다.

젠슨 황 CEO가 APEC 2025를 전후해 한국을 방문할 수 있다는 전망은 지난 9월 초부터 꾸준히 나왔다. 당시 엔비디아는 "해당 내용을 검토 중"이라며 긍정도 부정도 하지 않았지만 외교부 등 관계 당국과 꾸준히 협의 끝에 방문이 성사된 것으로 보인다.

젠슨 황 CEO는 이달 27일부터 29일까지 미국 워싱턴에서 진행되는 'GTC 워싱턴' 행사 참석 후 한국을 찾는다. 31일 기조연설 이외의 일정은 밝혀지지 않았다.

최태원 대한상의 회장 (사진=대한상의 유튜브 중계 캡처화면)

반도체 업계에서는 젠슨 황 CEO가 서밋 행사 의장인 최태원 SK그룹 회장을 비롯해 SK하이닉스 고위 경영진 등과 만나 내년 HBM 공급량, 단가 등 협상에 나설 것으로 관측하고 있다.

APEC CEO 서밋 행사 하루 전인 30일에도 엔비디아가 서울 삼성동 코엑스 K팝 광장에서 '지포스 게이머 페스티벌' 행사를 진행한다.

관련기사

엔비디아가 오는 30일 서울 코엑스에서 '지포스 게이머 페스티벌'을 개최한다. (사진=엔비디아)

이 행사에서는 지포스 체험존, 신규 게임 콘텐츠 발표와 아티스트 공연 이외에 '스페셜 게스트' 초청도 예정돼 있다.

그러나 젠슨 황 CEO가 이 행사에도 참석할 지 여부는 미지수다. 업계 관계자는 "미국 워싱턴에서 한국으로 이동하는 데 걸리는 시간상 어렵다는 의견이 많다"고 설명했다.