[포토] 젠슨 황·이재용·정의선, 강남서 '치맥 회동'

APEC CEO 서밋 2025 참석차 한국을 찾은 젠슨 황 엔비디아 CEO, 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장이 30일 오후 7시 30분 경 서울 삼성동 소재 한 치킨집에서 치맥 회동을 가졌다.

젠슨 황 엔비디아 CEO는 2010년 이후 15년 만에 한국을 공식 방문했다. 31일 경주에서 진행될 APEC CEO 서밋 2025에서 삼성전자와 현대자동차그룹 등 국내 주요 기업 협업 방안을 공개하는 한편 국내 기자단을 대상으로 기자간담회도 진행 예정이다.

31일 오후 7시 30분경 서울 삼성동 소재 치킨집에 모인 세 CEO. (사진=지디넷코리아)

치킨집 앞에는 예정 시간 세 시간 전부터 국내 취재진과 일반 시민들이 500여 명 이상 몰렸고 인파로 인한 사고를 막기 위해 경찰·소방 인력이 현장 통제에 나섰다.

30일 17시경 회동 장소인 치킨집 앞에 모인 취재진들. (사진=지디넷코리아)

30일 18시경 테이블 앞을 주시하는 취재진들. (사진=지디넷코리아)

30일 19시 30분경 자리에 앉은 세 CEO. (사진=지디넷코리아)

이재용 삼성전자 회장과 정의선 현대차그룹 회장은 젠슨 황 엔비디아 CEO에게 DGX 스파크를 직접 전달받았다. (사진=지디넷코리아)

젠슨 황 엔비디아 CEO는 치맥 회동 자리에서 지포스 GPU 국내 진출 25주년을 기념해 싱글몰트 위스키 25년산, 이달 중순부터 글로벌 시장 공급을 시작한 GB10 탑재 AI 워크스테이션 'DGX 스파크'를 전달했다.

맥주로 건배하는 세 CEO. (사진=지디넷코리아)

젠슨 황 엔비디아 CEO와 정의선 현대차그룹 회장, 이재용 삼성전자 회장은 같은 치킨집을 이용하던 시민들과 기념 촬영을 하며 약 1시간 동안 회동했다.

치킨집 밖 취재진과 시민에게 치킨을 권하는 젠슨 황 CEO. (사진=지디넷코리아)

잠시 치킨집 밖으로 나온 젠슨 황 엔비디아 CEO는 치킨집 앞에 모인 시민들에게 떡과 치킨, 바나나 우유 등을 나눠주기도 했다.

이재용 회장, 정의선 회장과 기념촬영하는 시민들. (사진=지디넷코리아)

세 사람은 맥주와 소주를 섞은 소맥도 나눠마셨다. (사진=지디넷코리아)

세 사람은 치킨집 포스터에 사인도 남겼다. (사진=지디넷코리아)

세 사람은 회동 종료 전 치킨집 포스터에 각각 '환상적인 치맥'(Amazing Chimek) (젠슨 황 엔비디아 CEO), '대박 나세요!' (이재용 삼성전자 회장), '최고입니다' (정의선 현대차그룹 회장)라고 사인했다.

취재진과 시민에게 인사하는 젠슨 황 엔비디아 CEO. (사진=지디넷코리아)

회동 후 포즈를 취하는 세 CEO. (사진=지디넷코리아)

이날 치킨값은 같은 시간대에 치킨집에 있던 시민 몫을 포함해 이재용 삼성전자 회장과 정의선 현대차그룹 회장이 결제했다.

관련기사

회동 종료 후 소감을 묻는 질문에 답하는 이재용 삼성전자 회장. (사진=지디넷코리아)

회동 종료 후 소감을 묻는 질문에 이재용 삼성전자 회장은 "좋은 날 아닌가요, 이제는 미국 관세 협정도 타결되고, 살다보니 행복이라는 것이 이렇게 맛있는 것 먹고 그러는 것 아닌가 생각한다"라고 답했다.

회동 후 '지포스 게이머 페스티벌 2025' 행사장을 방문한 젠슨 황 엔비디아 CEO. (사진=지디넷코리아)

젠슨 황 엔비디아 CEO는 회동 종료 후 지포스 GPU 한국 진출 25주년 기념행사 '지포스 게이머 페스티벌 2025' 행사장에 들러 일반 참가자들에게 감사 메시지를 전한 후 주요 그래픽카드사 국내 제조 법인 관계자, 온라인 유통업체 관계자 등을 격려했다.