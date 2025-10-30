엔비디아, 시총 5조 달러 첫 돌파…"암호화폐 시총 넘어섰다"

인공지능(AI) 열풍의 중심에 선 반도체 기업 엔비디아의 시가총액 사상 처음으로 5조 달러(약 7천100조원)를 넘어섰다.

29일(현지시간) CNBC와 로이터 등 주요 외신에 따르면, 엔비디아 주가는 전날 5% 상승한 데 이어 이날도 3% 가량 오르면서 종가 기준 시가총액 5조 311억 달러를 기록했다.

덕분에 엔비디아는 세계 최초로 '시가총액 5조 달러' 고지를 정복하는 데 성공했다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자. (사진=지디넷코리아)

소규모 그래픽 칩 설계업체로 출발한 엔비디아는 이후 글로벌 인공지능(AI) 생태계의 핵심 기업으로 도약하면서 세계 최고 기업으로 변신했다.

젠슨 황 최고경영자(CEO)는 실리콘밸리를 대표하는 인물로 떠올랐고, 엔비디아의 첨단 칩은 미중 기술 패권 경쟁의 핵심 쟁점으로 자리 잡았다.

엔비디아는 2022년 11월 ‘챗GPT’ 이후 불어닥친 AI 열풍의 최대 수혜주로 꼽힌다. 그 때 이후 엔비디아 주가를는 12배 가량 상승했다.

거침 없는 상승세를 계속 유지한 엔비디아는 시총 4조 달러를 돌파한 지 불과 3개월 만에 5조 달러 고지도 정복했다. 특히 엔비디아의 시가총액은 주요 암호화폐 시가총액을 넘어서는 수준이며 유럽 대표 주가지수 ‘STOXX 유럽 600 지수’ 시총의 절반에 해당한다.

하그리브스 랜즈다운 수석 주식 분석가 매트 브리츠먼은 “엔비디아가 5조 달러 시총을 달성한 것은 단순 이정표가 아니라 칩 제조사에서 산업 기반을 구축하는 주체로 전환했음을 보여준다”며, "시장은 여전히 AI의 성장 규모를 과소평가하고 있으며, 엔비디아는 여전히 AI 투자에서 활용할 수 있는 가장 좋은 방법 중 하나"라고 분석했다.

분석가들은 이러한 상승세가 AI 투자에 대한 투자자들의 끊임없는 확신을 반영한다고 말하고 있으나 일부에서는 가치 평가가 과열될 수 있다고 경고하고 있다.

터틀 캐피털 매니지먼트의 CEO 매튜 터틀은 "AI의 현재 확장은 소수의 주요 기업들이 서로의 생산 능력에 자금을 지원하는 데 의존하고 있다”며, “투자자들이 생산 능력 발표 대신 현금 흐름 수익을 요구하기 시작하는 순간, 이러한 플라이휠 중 일부가 멈출 수 있다”고 경고했다.

블랙웰 GPU를 공개한 젠슨 황 엔비디아 CEO. (사진=지디넷코리아)

한편 도널드 트럼프 미국 대통령은 30일 중국 시진핑 국가주석과의 정상회담에서 엔비디아의 최첨단 AI용 반도체 ‘블랙웰’ 칩에 대해 논의할 것으로 예상된다. 미국의 반도체 칩 수출 통제 조치로 인해 이 칩의 판매는 미중 양국 간 주요 쟁점이 되어왔다.

엔비디아의 지배력은 전 세계 규제 당국의 주목을 받았고, 미국이 첨단 칩 수출을 제한하면서 중국의 AI 기술 접근 제한의 핵심 수단이 되기도 했다.

테크널리시스 리서치의 밥 오도넬 분석가는 “엔비디아는 분명히 자신들의 이야기를 워싱턴 D.C.에 전달해 미국 정부를 교육하고 호의를 얻으려 했다”며 “그들은 기술 분야에서 가장 핫하고 영향력 있는 주제 대부분을 성공적으로 다뤘다”고 말했다.

현재 AMD를 포함한 몇몇 신생업체들이 하이엔드 AI 칩 분야에서 엔비디아의 지배력에 도전하려 하고 있지만, 엔비디아는 여전히 업계에서 가장 선호되는 기업이라고 외신들은 전했다.