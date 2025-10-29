신일전자, '에코 팬 큐브 히터' GS홈쇼핑 론칭

종합가전기업 신일전자는 신제품 '에코 팬 큐브 히터'를 29일 오후 9시 45분 GS홈쇼핑 '성유리 에디션' 라이브 방송을 통해 출시한다고 29일 밝혔다.

에코 팬 큐브 히터는 12인치 반사판 하이라이트 발열 방식을 적용해 10초 이내로 빠르게 열을 전달하며 좌우 최대 70° 자동 회전 기능으로 공간 전체에 온기를 전달한다. 유해가스가 발생하지 않고 32.9dB의 저소음 설계를 갖췄다.

인공지능(AI) 모드를 탑재해 실내 온도에 따라 자동으로 난방 강도 조절이 가능하다. 히터 전면부의 인체 감지 센서는 30cm 이내에서 움직임이 감지되면 자동으로 작동을 멈춘다. 일정 시간이 지나도 별다른 움직임이 없으면 자동으로 재가동된다.

신일 에코 팬 큐브 히터 (사진=신일전자)

화재 사고를 예방하는 6중 안전장치를 적용해 아이들이나 반려동물이 있는 가정에서도 안심하고 사용할 수 있다. 최대 10시간까지 1시간 단위로 설정 가능한 타이머 기능은 12시간 연속 사용 시 자동으로 전원이 차단된다.

본체는 분리 및 결합이 가능한 구조로 스탠드형과 테이블형 두 가지 형태로 활용할 수 있다. 실내는 물론 야외에서도 공간의 특성에 맞게 연출이 가능하다. 전용 가방을 새롭게 추가해 보관과 휴대가 더욱 간편해졌다.

관련기사

최대 3m까지 수신할 수 있는 리모컨으로 온도 조절이나 좌우 회전 등 주요 기능을 원격으로 조작할 수 있다. 본체 상단에 리모컨을 붙일 수 있는 마그네틱 부착부가 마련됐다. 색상은 크림화이트, 뉴트럴그레이, 모스그린 세 가지로 출시됐다.

신일전자 관계자는 “신제품 에코 팬 큐브 히터는 효율성과 세련된 디자인을 겸비해 난방 기기 그 이상의 가치를 제공한다"며 "이번 론칭 방송에서는 합리적인 가격과 다양한 혜택과 함께 선보일 예정이니 많은 관심 바란다"고 전했다.