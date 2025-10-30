"입장료 이상 득템"...'컬리뷰티페스타' 첫날 가보니

“와, 이것도 준다고?”

컬리가 서울 동대문디자인플라자(DDP) 아트홀에 마련한 ‘컬리뷰티페스타'에서 유독 긴 대기줄이 눈에 띄었다. 프랑스 뷰티 브랜드 라로제는 AI 피부 MBTI 테스트를 통해 방문객의 피부 상태에 맞는 핵심 성분을 추천해주고, 제품을 직접 체험할 수 있는 공간을 운영해 인기를 끌었다. 체험을 마친 뒤 간단한 미션을 수행하면 무작위 선물을 받을 수 있어 “와 대박”이라는 탄성이 터져 나오기도 했다.

30일부터 4일간 진행되는 ‘컬리뷰티페스타2025’에 가보니, 입구에 들어서는 순간부터 이번 행사가 전하고자 하는 ‘아름다움’의 의미가 느껴졌다. 컬리는 이번 행사 슬로건을 ‘아름다움을 알아보는 순간’으로 정하고, 진정한 아름다움은 자신만의 취향과 자신감을 발견하는 순간에 발현된다는 메시지를 담았다.

컬리뷰티페스타2025(사진=지디넷코리아)

입구부터 컬리의 철학이 드러났다. 화려함 대신 차분한 분위기, 마치 미술관에 들어선 듯한 연출이 인상깊다. 행사장 콘셉트는 정원이다.

▲세레니티 정원은 쿤달, 야다, 네시픽 등 자연주의를 지향하거나 순한 성분을 사용한 브랜드가 ▲레디언스 정원은 나스, 포트레, 바닐라코 등 투명한 색조를 표현해 주는 브랜드로 꾸며졌다. ▲바이털리티 정원에서는 에스트라, 라로슈포제, 스킨수티컬즈와 같은 기능성 브랜드를 체험할 수 있다. ▲헤리티지 정원은 케라스타즈 등 고유한 역사를 가진 브랜드를 선보이며 ▲센시스 정원은 후각, 촉각 등 몸의 감각을 일깨워주는 경험을 선사한다.

컬리뷰티페스타2025(사진=지디넷코리아)

컬리는 총 60개 브랜드와 함께 행사장을 꾸몄다. 이 중 40개는 오프라인 행사에 처음 참여한 브랜드다. 참여 브랜드 수는 지난해보다 줄었지만, 체험 콘텐츠와 공간 구성은 오히려 더 탄탄해졌다. 컬리뷰티페스타가 쿠팡이나 지그재그, 무신사 뷰티 행사와 다른 점은 비교적 넓은 공간에서 진행돼 여유롭다는 점이다. 연령대도 20대부터 60대까지 다양했다.

행사장을 한 바퀴 돌아보니 익숙한 이름과 낯선 브랜드가 나란히 자리했다. SK-II, 나스, 시슬리, 스킨수티컬즈 등 백화점에서나 보던 브랜드가 참여했고, 동시에 컬리 단독입점 브랜드와 인디 브랜드도 어깨를 나란히 했다.

컬리뷰티페스타2025(사진=지디넷코리아)

특히 스킨수티컬즈 부스는 규모와 관람객 수 모두 단연 압도적이었다. 9가지 얼굴 주름 패턴을 스캔해 맞춤형 솔루션을 제안하는 프로그램이 마련돼, 대기줄이 길게 이어졌다.

한 관람객은 "제품이 고가인건 알고 있었고, 체험할 기회가 없어 궁금했다"며 줄을 섰다고 말했다.

대부분의 부스에는 참여형 미션이 있다. 카카오톡 채널 추가, 인스타그램 업로드, 컬리앱 즐겨찾기 등 간단한 과제를 완료하면 게임에 참여하거나 럭키드로우 기회를 얻는다. 결과에 따라 정품이나 샘플을 받을 수 있다.

수원에서 온 20대 여성은 "그동안 다양한 뷰티페스타에 가봤는데, 컬리는 특히 공간이 넓직해서 좋다"며 "색조보다는 스킨케어 브랜드가 많이 참여하는 것도 다르다"고 말했다.

또 다른 방문객은 "본품이나 쓸만한 샘플을 주는 부스가 있는 반면, 작은 젤리나 사탕 하나 주는 곳도 간혹 있다"면서 "그런 부스를 방문하면 좀 허무한 느낌도 들었다"고 말했다.

컬리뷰티페스타2025, 샘플을 담아갈 수 있는 컬리 가방 (사진=지디넷코리아)

입장료는 5만원이지만, 컬리 멤버스 회원은 얼리버드로 2만5천원, 일반 회원 또한 얼리버드 할인으로 참여할 수 있었다. 현장에서는 ‘가성비 행사’라는 평가가 많았다. 컬리에서 준비한 웰컴 기프트와 미션 기프트는 기본으로 받을 수 있기 때문이다. 또 각 브랜드 상품을 컬리앱에서 구매하고 인증하면 본품을 선물로 증정하는 부스도 여럿 있었다.

30대 한 여성은 “처음에는 입장료가 부담스럽다고 생각했는데, 받은 샘플만 합쳐도 그 이상”이라고 기뻐했다.

컬리뷰티페스타2025(사진=지디넷코리아)

행사장 중간에는 포토부스도 마련돼 있고, 테라로사와 펠른도 있어 잠시 쉬면서 커피를 즐길 수 있는 공간도 있었다.

김고은 컬리 브랜드마케팅 그룹장은 “컬리가 제안하는 뷰티 큐레이션을 통해 방문객들이 자신만의 아름다움을 발견하기 바란다”며 “부스 체험뿐 아니라 메이크업 시연, 클래스 등 다양한 프로그램으로 풍성한 축제를 준비했다”고 말했다.