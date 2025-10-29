[단독] 우버, 시간 단위 택시 대절 서비스 출시…경주서 시범 운영

우버가 한국에서 ‘시간 대절형 택시 서비스’를 선보인다. 일정 시간 동안 택시를 전용으로 이용할 수 있는 서비스로, 관광·비즈니스·골프 등 다양한 이동 목적에 맞춘 상품이다. 우버 이용에 익숙한 외국인 관광객도 국내 여행에서 편리하게 이용할 수 있을 것으로 보인다.

29일 관련업계에 따르면 우버택시는 31일 ‘우버 대절(Uber Hourly)’을 경주 지역에서 처음으로 선보인다.

회사는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 열리는 경주를 서비스 출시 첫 지역으로 선정했다. 행사 기간 방문객들의 편리한 이동을 지원하고 지역 관광 활성화를 도모한다는 취지다.

서울 시내에서 운행하고 있는 우버 택시

우버택시는 서비스를 정식으로 출시하기 전 제한된 고객에게만 제공해 시장 반응을 확인하는 방식인 소프트 출시 방식을 택했다.

우버 대절은 이용자가 출발지와 도착지를 지정한 후, 시간 단위로 차량을 예약해 자유롭게 경유지를 설정할 수 있는 서비스다. 우버 앱을 통해 일반 중형택시 또는 우버 블랙 차량을 선택할 수 있으며, 이용 시간 동안 운전기사가 전속으로 배정된다.

요금은 중형택시 기준 1시간당 2만7천원, 블랙 차량은 5만원이다. 기본 운행거리는 시간당 15km로, 초과 시 중형택시는 1km당 800원, 블랙은 1km당 1천500원이 추가된다. 예약한 시간을 초과하면 1분당 중형택시 500원, 블랙 900원이 부과된다. 유료도로 통행료는 자동 산정돼 요금에 합산되며, 주차비 등 기타 실비는 이용자가 운송사업자에게 별도 지급해야 한다.

우버택시는 이번 경주 지역 출시를 시작으로 제주 등 주요 관광지로 서비스 지역을 순차 확대할 계획이다.

우버택시 시간 대절형 서비스는 기존 호출형 택시 서비스와 달리 목적지 기반 단거리 이동에서 시간 기반 자유 이동으로의 확장이라는 점에서 주목된다. 외국인 관광객 수요가 높은 지역을 중심으로, 국내 모빌리티 업계의 상품 다양화 경쟁이 한층 가속화될 수도 있다.

국내에서는 카카오T 블랙과 타다가 비슷한 서비스를 운영 중이다.

우버 관계자는 “시간 단위 이동 상품에 대한 수요가 높은 지역을 중심으로 서비스를 확대해 관광 산업 활성화와 외국인 방문객의 편의 증진에 기여하겠다”고 설명했다.