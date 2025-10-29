네이버플러스 스토어, ‘넾다세일’ 개최...1만여 개 인기 스토어 참여

네이버(대표 최수연)가 온라인 쇼핑의 성수기인 11월을 맞아 판매 상품 규모와 할인을 확대한 쇼핑 축제 ‘넾다세일’을 개최한다고 29일 밝혔다. 이번 행사는 10월 29일부터 11월 11일까지 2주간 네이버플러스 스토어에서 진행되며,1만여 개의 스토어가 강력한 할인가로 다양한 상품을 선보인다.

네이버가 올해 처음 선보이는 ‘넾다세일’은 네이버플러스 스토어의 초성 ‘넾’을 활용해 기존 ‘네이버쇼핑 페스타(네쇼페)’를 새롭게 리브랜딩한 행사로, 1년 중 가장 풍성한 상품 라인업 및 할인 혜택과 한층 강화된 쿠폰 등을 제공한다는 의미를 담고 있다. 네이버는 블랙 프라이데이 시즌을 앞두고 역대 최다 규모인 약 490만 개의 제품을 넾다세일에서 구매할 수 있도록 하며 이용자들에게 한 발 빠른 쇼핑의 즐거움을 전할 계획이다.

[이미지] 네이버플러스 스토어 넾다세일

이번 넾다세일에는 ‘다이슨,’ ‘호카’, ‘샤크닌자’, ‘드시모네’, ‘마뗑킴’ 등 디지털가전, 패션, 뷰티, 식품, 생필품 등 전 카테고리를 아우르는 브랜드스토어·스마트스토어가 참여해 특색 있는 코너가 운영된다. 먼저, 네이버 단독으로 선보이는 한정 수량 및 전용 구성 상품을 모은 ‘넾다 오리지널’ 코너가 열린다. 넾다 오리지널 코너에서는 매일 11시와 19시에 오리지널 상품을 순차적으로 공개될 예정이다.

대표적으로, 10월 29일 수요일에는 글로벌 인기 캐릭터인 ‘라부부’ 열풍을 가져온 ‘팝마트’의 상품이 한정 수량으로 공개되며, ‘라부부’를 비롯한 ‘크라이베이비’, ‘스컬판다’ 인형 키링 등이 마련돼 있다. 이외에도 11월 11일까지 ‘LG프라엘’, ‘린클’, ‘버거킹’ 등 빅브랜드의 독점 상품이 연이어 공개될 예정이다. 네이버는 이번 행사를 통해 한층 차별화된 쇼핑 경험을 제공하며 넾다세일을 연중 최대 쇼핑 축제로 자리매김시킨다는 계획이다.

관련기사

인기 스마트스토어의 상품 100개를 매일 다르게 소개하는 ‘최저가 도전’ 코너에서는 ‘제로스트릿’의 코트, ‘화려한우’의 선물세트, ‘닥터지’의 에센스 등을 60% 이상 할인된 가격에 만나볼 수 있다. 또한, ‘넾다반값’ 코너에서는 ‘정관장’, ‘오뚜기’, ‘청정원’ 등 주요 브랜드의 상품을 50% 이상 할인하거나 1+1 구성으로 제안한다.

또한, 기획전 기간 내 매일 누구나 다운 받을 수 있는 앱 전용 쿠폰 3종이 선착순으로 제공된다. 최대 7만원 할인을 제공하는 5% 쿠폰을 비롯해, 7%·10% 할인 쿠폰이 준비되어 넾다세일에 넉넉한 혜택을 더할 예정이다.