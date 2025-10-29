위시컴퍼니, 틱톡샵 재팬 열어…K-뷰티 콘텐츠 커머스 전략 강화

글로벌 뷰티 브랜드·콘텐츠 기업 위시컴퍼니(대표 박성호)가 일본 ‘틱톡샵 재팬’ 공식 브랜드관을 열었다고 29일 밝혔다. 위시컴퍼니는 일본·베트남에 이어 미국까지 3개국 틱톡샵을 운영하며, MZ세대를 겨냥한 뷰티 커머스 전략을 본격화한다.

위시컴퍼니는 틱톡샵 재팬 공식 브랜드관을 신제품 테스트 및 론칭 플랫폼으로 적극 활용할 예정이다. 틱톡은 콘텐츠 시청 후 구매 전환율이 높고, 신제품 반응 검증과 소비자 피드백 확보에 최적화된 채널로 평가된다. 위시컴퍼니는 이러한 틱톡 특성을 기반으로 소비자와의 실시간 소통을 강화하고, 시장 반응에 민첩하게 대응하는 전략적 운영 체계를 구축해 나갈 예정이다.

위시컴퍼니 틱톡샵

일본은 위시컴퍼니의 주요 판매 국가로, 특히 자사 스킨케어 브랜드 디어 클레어스(이하 클레어스)는 일본에서 높은 인지도와 판매고를 자랑한다. 클레어스는 일본에서 올해 신제품 라인인 비타민 라인을 선론칭하며 큐텐(Qoo10)과 돈키호테 매장에 입점, 온·오프라인 유통 채널을 확대하며 일본 소비자와의 접점을 넓혀가고 있다.

위시컴퍼니의 채널을 활용한 해외 공략은 베트남, 미국에서 성공적으로 진행됐다. 베트남의 경우 지난 2022년 베트남 틱톡샵 론칭 3개월 만에 ‘라이징 스타 브랜드 4위’를 기록하며 브랜드 경쟁력을 입증한 바 있다. 2023년 5월 기준 토너 카테고리에서 13주 연속 매출 1위를 달성하며 현지 시장 내 입지를 더욱 공고히 했다. 현재는 클레어스 토너 라인이 ‘가장 사랑받는 토너(MOST LOVED)’ 부문 2위에 오르며 높은 인기를 이어가고 있으며, 제품 평점 99.1%의 긍정 리뷰를 기록하는 등 높은 소비자 만족도를 보이고 있다.

또, 위시컴퍼니 미국 틱톡샵은 2023년 11월 오픈 이후 빠른 성장세를 이어가고 있다. 언센티드 토너, 블루크림, 히어로 제품으로 선정된 미스트 등 대표 제품을 중심으로 월간 최고 실적을 갱신하며 고르게 성장 중이다. 위시컴퍼니는 이러한 성과를 기반으로 민감 기능성 스킨케어 브랜드로서의 정체성을 꾸준히 확립해 나가고 있다.

위시컴퍼니 관계자는 “틱톡은 전 세계 MZ세대가 가장 활발히 소통하는 플랫폼으로, 브랜드와 소비자가 콘텐츠를 통해 자연스럽게 연결되는 커머스 환경을 만든다”며 “이번 일본 틱톡샵 오픈을 통해 소비자와 직접 소통하며 피드백을 빠르게 반영하는 팬덤형 뷰티 커머스 모델을 확장해 나갈 것”이라고 말했다.