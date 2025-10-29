CJ 4DPLEX, 콘텐츠 보안 ’TPN’ 인증 획득

CJ 4DPLEX는 글로벌 콘텐츠 보안 인증 체계인 TPN(Trusted Partner Network) 통합 보안 인증을 획득했다고 29일 밝혔다. 기존 SCREENX와 4DX의 개별 인증에 이어, CJ 4DPLEX 단일 법인으로 통합 평가 및 승인을 받아 회사 전반의 보안 정책이 글로벌 기준에 부합함을 공식 인정받았다는 점에서 의미가 크다.

TPN은 할리우드 주요 스튜디오들이 협력사를 선정할 때 가장 신뢰하는 보안 기준으로, 콘텐츠 제작 파트너의 정보보안·시설보안·인력관리 체계를 종합적으로 검증하는 프로그램이다. 개봉 전 영화와 TV 프로그램 유출 방지를 목표로 미국영화협회(MPA, Motion Picture Association)와 콘텐츠 전송 및 보안 협회(CDSA)가 운영하는 제도다.

CJ 4DPLEX - TPN 보안 인증 획득

CJ 4DPLEX는 이번 인증을 통해 할리우드 스튜디오와의 협업을 제작 초기 단계에서부터 추진할 수 있는 기반을 확보했다. 기술력뿐만 아니라 보안 신뢰도에서도 공인된 글로벌 파트너십을 확보하면서 향후 CG·VFX 신사업에서도 글로벌 시장 진출에 속도를 낼 전망이다.

CJ 4DPLEX 방준식 대표는 “이번 TPN 통합 인증은 CJ 4DPLEX가 기술과 콘텐츠를 넘어 보안 신뢰까지 갖춘 글로벌 파트너로 인정받았다는 데에 의미가 있다”며, “앞으로도 기술·콘텐츠·보안이 융합된 자산을 바탕으로 할리우드 스튜디오와의 심층적 협업을 이어가며, CG·VFX 등 신사업 영역을 지속적으로 확장해 나가겠다”고 밝혔다.