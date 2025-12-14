"내년 페스타도 태국"…태국 대표팀, 라그나로크 e스포츠 전 종목 석권

[방콕(태국)=정진성 기자] 태국이 '라그나로크' 글로벌 최강자임을 입증했다. 라그나로크 e스포츠의 꽃인 'ROS 2025' 우승컵을 비롯, 개최된 4개 종목 모두에 태국 대표팀이 왕좌에 올랐다.

그라비티의 태국 지사인 그라비티 게임 테크(GGT)는 13일(현지시각) 태국 방콕 엠스피어 몰 내 UOB 라이브 홀에서 '라그나로크 페스타 2025'를 개최하고 총 4개 타이틀의 글로벌 결선을 진행했다. 총상금 약 41만5천 달러(한화 약 6억1천만원) 규모로 치러진 이번 대회는 한국, 태국, 대만·홍콩·마카오, 인도네시아 등 각 지역 대표팀들이 참가해 자웅을 겨뤘다.

이날 대회의 백미인 '라그나로크 스타즈 2025(ROS 2025)'의 우승은 태국의 강호 '모닝스타'가 차지했다. 모닝스타는 대회 내내 압도적인 경기력을 선보이며 무패 행진을 이어갔고, 2023년과 2024년에 이어 3년 연속 왕좌에 올랐다.

'ROS 2025' 우승컵을 들어올린 태국 '모닝스타'.

'모닝스타'는 대만의 '엔수지애즘 갤런트'와 한국 대표팀 '멜트다운버터'를 차례로 꺾으며 승자조 결승에 올랐다. 이어 '릴렌트리스'마저 제압하며 파죽지세로 최종 결승에 진출했다. 결승전에서는 패자조에서 다시 올라온 '릴렌트리스'와 맞붙었으나, 이변 없이 세트 스코어 3:0으로 완승을 거두며 우승 상금과 트로피의 주인공이 됐다.

한국 대표로 출전한 '멜트다운버터'는 아쉽게 결승 문턱을 넘지 못했다. 부전승으로 상위 라운드에 직행했으나 우승팀 모닝스타에게 패배하며 패자조로 내려갔다. 패자조 경기에서 '베이비샤크'를 상대로 승리하며 기사회생했으나, 이후 대만의 '엔수지애즘 갤런트'에게 덜미를 잡히며 대회를 마무리했다.

태국 대표팀의 우승에 환호하는 관객들.

신설된 '더 라그나로크 챔피언십 2025(TRC 2025)'에 참가했던 한국 대표팀 '레전드'와 '요술'은 아쉽게 탈락했으며, 우승 컵은 태국의 '아이스크림야미'가 쟁쟁한 경쟁자들을 물리치고 차지했다.

관련기사

이 밖에 '라그나로크 클래식 챔피언십 2025(RCC 2025)'와 '라그나로크 랜드버스 챔피언십 2025' 또한 각각 태국 대표팀인 '트로이'와 '와이쏘(Whyso)'가 차지하며 태국이 라그나로크 강국임을 입증했다.

ROS와 더불어 RCC, ROLC, TRC 등 4개 종목 모두를 태국 대표팀이 우승했다.

한편, 이번 대회 결과에 따라 내년 '라그나로크 페스타'의 개최지도 태국으로 예정됐다. 그라비티는 전년도 ROS 우승팀이 배출된 지역에서 다음 해 페스타를 개최하는 원칙을 가지고 있다.