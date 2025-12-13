"위아 라그나로크!"…그라비티 '라그나로크 페스타 2025' 열린 방콕 열기 '후끈'

"올해 라그나로크 페스타는 작년 대비 두 배 규모로 진행된다. 23년간 라그나로크라는 세계를 키워온 것은 그라비티뿐만 아니라 파트너와 이용자들이 함께 만든 결과다."

[방콕(태국)=정진성 기자] 요시노리 키타무라 그라비티 COO는 13일 태국 방콕 엠스피어 몰 내 UOB 라이브 홀에서 열린 '라그나로크 페스타 2025 Presented By OneOne(이하 라그나로크 페스타 2025)' 개막식에서 이같이 강조했다.

그라비티의 태국 지사인 그라비티 게임 테크(GGT)가 주최한 이번 행사는 라그나로크 IP를 활용한 글로벌 오프라인 축제로, 게임 속 마법의 도시 '게펜'을 메인 콘셉트로 삼아 화려하게 막을 올렸다.

그라비티의 라그나로크 게임축제 '라그나로크 페스타 2025'가 태국 방콕에서 열렸다.

요시노리 COO는 "올해 라그나로크는 서비스 시작 23주년을 맞이했으며, 관련 게임의 전세계 다운로드 수는 2억회를 돌파했다"며 "그라비티에게 있어 여러분과 함께한 추억이 가장 소중한 자산"이라고 밝혔다.

그러면서 "앞으로도 그라비티는 즐거운 게임 경험과 새롭고 흥미진진한 콘텐츠를 제공할 것"이라고 덧붙였다.

요시노리 키타무라 그라비티 COO가 '라그나로크 페스타 2025'의 개막을 알렸다.

이날 행사가 열린 UOB 라이브 홀은 이른 오전부터 수많은 현지 게임 팬들이 몰리며 인산인해를 이뤘다. 입구에 들어서자마자 게임 속 세상을 현실로 옮겨 놓은 듯한 무대와 조형물이 관람객들을 맞이했고, 발 디딜 틈 없이 꽉 찬 행사장 내부는 라그나로크 IP에 대한 태국 현지의 뜨거운 열기를 실감케 했다.

축제의 열기는 코스튬 플레이어들이 등장하며 더욱 고조됐다. 라그나로크 속 인기 직업과 몬스터로 완벽하게 변신한 코스어들이 부스 앞에서 방문객들을 맞이하자, 기념사진을 찍으려는 팬들의 대기 줄이 길게 늘어섰다.

현장 곳곳에서는 카메라 플래시와 함께 환호성이 터져 나왔고, 관람객들은 저마다의 방식으로 '현실판 게펜'을 즐기며 축제 분위기에 흠뻑 빠져든 모습이었다.

'라그나로크 페스타 2025'에서 방문객을 맞이하는 코스어.

이날 현장에는 와린 라차나누손 태국 디지털경제진흥원 부집행이사 직무대행도 참석해 축사를 건넸다.

와린 직무대행은 "그라비티가 이번 행사의 개최지로 태국을 선택해 준 것에 대해 기쁘게 생각한다"며 "라그나로크 페스타에서 태국 개발자가 만든 스핀오프 작품들도 함께 선보여 태국 인재의 역량과 잠재력이 인정받고 있음을 보여줬다"고 평했다.

이어 "앞으로 태국이 아세안 디지털콘텐츠 허브로 성장하기를 기대한다"고 덧붙였다.

이번 페스타의 핵심인 e스포츠 대회도 관람객들의 이목을 집중시켰다. 총 상금 약 41만5천 달러(한화 약 6억1천만원) 규모로 치러지는 이번 대회는 ▲라그나로크 스타즈 2025(ROS 2025) ▲라그나로크 클래식 챔피언십 2025(RCC 2025) ▲라그나로크 랜드버스 챔피언십 2025(ROLC 2025) ▲더 라그나로크 챔피언십 2025(TRC 2025) 등 총 4개 타이틀의 글로벌 최강팀을 가린다.

관람객들의 발길은 신작 체험존으로도 이어졌다. 액티비티 부스존에는 '라그나로크3', '라그나로크 어비스', '라그나로크: 더 뉴 월드' 등 개발 중인 신작을 포함해 총 18종의 타이틀이 마련됐다.

시연대 앞은 신작을 먼저 체험해보려는 이용자들로 문전성시를 이뤘으며, 대형 스크린을 통해 화려한 플레이 영상이 나올 때마다 관람객들의 탄성이 쏟아졌다.

'라그나로크 페스타 2025'에서 방문객을 맞이하는 코스어.

요시노리 COO는 "이렇게 많은 타이틀이 한자리에 모이는 것은 그라비티에게도 역사적인 하루"라며 "여러분 모두가 함께 만들어온 라그나로크의 위대함을 마음껏 즐기시길 바란다"고 말했다.