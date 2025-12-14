김범석 쿠팡Inc 의장, 국회 청문회 불출석 사유서 제출

쿠팡 개인정보 유출 사태 관련 청문회를 앞두고 국회가 증인으로 채택한 김범석 쿠팡 Inc 의장 및 전 경영진이 모두 불출석 의사를 밝혔다. 최민희 국회 과학기술정보방송통신위원회 위원장은 이를 받아들이지 않겠다며 후속 대응을 예고했다.

14일 관련업계에 따르면 오는 17일로 예정된 쿠팡 개인정보 유출 청문회에 증인으로 출석 요구를 받은 김범석 쿠팡 Inc 의장과 강한승 전 쿠팡 대표, 박대준 전 쿠팡 대표가 이날 일제히 불출석 사유서를 제출했다.

쿠팡 개인정보 유출 관련 이미지

김범석 의장은 ‘해외 거주’, 강한승 전 대표는 ‘현재 책임 위치 아님’, 박대준 전 대표는 ‘건강상의 이유’를 사유로 들었다. 그러나 과방위는 이를 받아들이지 않기로 했다.

최민희 과방위원장은 이날 자신의 페이스북을 통해 “3천370만 명의 개인정보가 유출된 국가적 재난 수준의 사건 앞에서 경영 책임자들이 일제히 불출석을 선언한 것은 납득할 수 없다”며 “과방위원장으로서 불허한다”고 밝혔다. 이어 “국회와 국민을 무시하는 행위”라며 강도 높게 비판했다.

국회의사당 전경

최 위원장은 김범석 의장의 ‘해외 거주’ 사유에 대해 “한국에서 사업을 영위하며 국민 정보를 처리하는 기업의 실질적 책임자가 출석을 회피할 근거가 되지 않는다”고 지적했다.

강한승 전 대표에 대해서는 “보고·의사결정 핵심축에 있었던 인사로, 직책을 이미 내려놓았다고 책임이 사라지는 것은 아니다”라고 말했다.

박대준 전 대표의 ‘건강 문제’에 대해서도 “최근까지 국회에 출석해 책임을 다하겠다고 밝힌 만큼 납득하기 어렵다”고 덧붙였다.

과방위는 3명에 대한 동행명령장 발부 등 후속조치를 포함한 대응 방안을 검토한다는 방침이다. 아울러 플랫폼 기업 경영진의 반복적인 책임 회피를 차단하기 위해 ▲경영진 책임 강화 ▲국회 출석 의무 제도 보완 ▲해외 체류 경영진 대응체계 마련 등에 관한 입법도 추진하겠다고 밝혔다.