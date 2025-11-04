신일전자, 코리아 세일 페스타 첫 참여

종합가전기업 신일전자는 산업통상부가 주관하는 국내 최대 쇼핑 할인 행사 '2025 코리아 세일 페스타'에 올해 처음으로 참여한다고 4일 밝혔다.

행사는 신일전자 네이버 공식 브랜드 스토어에서 진행된다. 인기 난방 제품을 최대 58% 할인된 가격에 선보인다.

신일전자가 '2025 코리아 세일 페스타'에 참여해 겨울철 대표 난방 제품을 최대 58% 할인된 가격으로 선보인다. (사진=신일전자)

대상 제품은 신일의 동절기 스테디셀러 제품으로 구성했다. 대표 제품인 '에코 팬 큐브 히터'를 비롯해 석영관 히터와 에코 히터 등 겨울철 필수 난방 제품이 포함된다.

관련기사

행사는 오는 16일까지 진행된다. 자세한 내용은 신일전자 네이버 공식 브랜드 스토어를 통해 확인할 수 있다.

정윤석 신일전자 대표는 "더 많은 고객이 신일전자의 우수한 품질과 브랜드 가치를 경험할 수 있도록 이번 코리아 세일 페스타에 참여하게 됐다"고 말했다.