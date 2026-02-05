신일전자, 겨울가전 판매 전년比 179% 성장

종합가전기업 신일전자는 지난 1월 겨울가전 전체 판매액이 전년 동기 대비 179% 증가했다고 5일 밝혔다.

이는 새해부터 강한 바람과 영하권 강추위가 이어지면서 난방 가전에 대한 수요가 빠르게 증가한 영향으로 분석된다.

지난해 11월부터 올해 1월까지 집계한 동절기 주력 제품군의 판매 실적을 살펴보면, 팬히터 판매액은 전년 동기 대비 123% 증가했다. 욕실 온풍기를 포함한 PTC 히터는 105% 성장률을 기록했다.

신일 '에코 팬 큐브 히터' (사진=신일전자)

신일 난방 가전 '에코 팬 큐브 히터'는 누적 판매액 260억원을 돌파했다.

신일 팬히터는 저전력 기반 효율적인 난방 성능과 실내외 공간 제약 없이 활용할 수 있는 것이 강점이다. 다양한 겨울철 환경에서 활용 가능한 난방 가전으로 자리 잡으며 안정적인 수요를 확보하고 있다.

욕실 온풍기는 욕실을 비롯해 현관 등 추위에 취약한 공간을 빠르게 데울 수 있는 실용성과 안전성을 갖춰 생활 밀착형 난방 가전의 수요 증가와 맞물려 주목받고 있다.

가습기 제품군 판매액도 전년 대비 181% 증가했다. 건조한 날씨가 지속되는 가운데 난방 가전 사용이 증가하면서 실내 습도 관리에 대한 관심이 높아졌다는 설명이다.

신일전자 관계자는 "올겨울은 강한 바람과 영하권 추위가 이어지면서 사용 목적과 공간에 맞는 효율적인 난방 가전을 찾는 소비자가 크게 증가했다"고 말했다.