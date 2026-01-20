김영 신일전자 회장 "하나의 목표·비전 아래, 실행력으로 지속 성장"

종합가전기업 신일전자는 지난 16일 라마다 서울 신도림 호텔에서 200여명의 임직원 및 파트너사와 함께 2026년 신년회를 개최했다고 20일 밝혔다.
이번 행사에서 신일은 '런 앤 원 드림(RUN & ONE DREAM)'을 새해 슬로건으로 제시하며, 붉은 말의 해가 상징하는 역동성과 진취적 에너지를 바탕으로 단일한 목표와 공동의 비전을 향해 함께 나아가자는 메시지를 전했다.
영업·마케팅·홍보·상품·디자인·서비스 등 각 부문별 중점 추진 계획을 밝히고, 급변하는 시장 환경에 대응하기 위한 전략과 실행력 강화를 통해 도약하겠다는 의지를 밝혔다.
제품 기능 확장과 디자인 완성도를 강화하는 동시에 카테고리를 확대하고, 브랜드와 소비자 간 접점을 확대하기 위한 타깃별 맞춤 홍보 마케팅 전략을 전개할 계획이다.
서비스 부문에서는 보다 효율적인 고객 응대를 위해 시스템을 고도화하고 서비스 품질과 만족도를 높일 수 있도록 하겠다는 방침이다.
우수 파트너사 시상과 퀴즈 이벤트, 럭키드로우, 기념 촬영도 진행됐다. 브랜드 모델인 배우 정경호도 행사에 참석했다.
김영 회장은 개회사를 통해 "국내외 경영환경 불확실성이 지속되는 가운데, 하나의 목표와 비전 아래 힘을 모아야 할 때"라며 "굳건한 실행력을 바탕으로 지속 가능한 성장을 만들어가자"고 전했다.
정윤석 대표이사는 기념사에서 "가전 업계는 그 어느 때보다 치열한 경쟁 환경에 놓여 있다"며 "과거 성공 방식에 안주하지 않고 과감한 도전과 실행을 통해 미래 경쟁력을 확보해야 할 시점"이라고 강조했다.