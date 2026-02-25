쿠팡플레이, 창업 프로그램 '샤크탱크 코리아' 참가자 모집

쿠팡플레이는 '샤크탱크 코리아' 프로그램에서 혁신적 아이템을 가진 창업가들을 모집한다고 25일 밝혔다.

'샤크탱크'는 창업가와 거물 투자자 ‘샤크’가 치열한 피칭과 협상을 거쳐 지분 및 현금을 맞바꾸고, 실제 사업 파트너로 거듭나는 과정을 담은 리얼리티 투자쇼다. 미국에서 17개 시즌을 이어가며, 50개국 이상에서 리메이크됐다.

참가를 희망하는 창업가는 쿠팡플레이 공식 인스타그램에서 지원서를 확인한 뒤, 자기소개와 서비스 시연 영상을 함께 제출하면 된다. 마감 기한은 오는 3월29일이다.

관련기사

나이, 직업, 경력 등은 무관하며 오직 ‘아이템’으로 심사한다. 아이디어 단계를 넘어 실물 제품이나 시제품, 혹은 구현된 서비스를 보유한 사람이라면 누구나 도전할 수 있다.

참가자들에겐 자금 투자와 비즈니스 성장 기회를 제공한다. ‘샤크’가 선택한 아이템은 대중과 직접 만날 수 있는 판로 지원을 받는다.