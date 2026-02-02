쿠팡플레이, 북중미카리브 챔스 독점 생중계

쿠팡플레이가 오는 4일 클루브아메리카와 CD올림피아 개막전을 시작으로 ‘2026 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵’을 독점 생중계한다.

1962년부터 시작된 CONCACAF 챔피언스컵은 북중미카리브 대륙의 최상위 클럽 대항전이다. 미국, 멕시코, 캐나다, 코스타리카 등 각지에서 총 27팀이 참가해 1라운드부터 준결승전까지 홈앤어웨이 방식으로 치러지며, 결승전은 5월30일 단판으로 진행된다. 우승팀에게는 대륙을 대표해 FIFA 클럽 월드컵 참가 자격이 주어진다.

손흥민 선수가 속한 LAFC도 미국 메이저리그사커(MLS)를 대표하여 대회에 참가, 온두라스의 레알 에스파냐를 상대로 18일과 25일 1라운드 경기를 치른다.

이 밖에도 MLS에서는 축구의 신 리오넬 메시의 인터마이애미와 독일 토마스 뮐러의 밴쿠버 화이트캡스 등 총 9개 팀이 참가해 우승 경쟁에 뛰어든다.

쿠팡플레이는 이번 CONCACAF 챔피언스컵 주요 경기를 임형철 해설위원, 양동석 캐스터와 함께 현장감 있는 중계로 선보일 계획이다.