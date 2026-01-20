쿠팡플레이, AFC 한국vs일본 4강전 생중계

쿠팡플레이는 20일 오후 8시 대한민국 vs 일본 AFC U23 아시안컵 4강전을 생중계한다고 밝혔다.

중계엔 이근호, 황덕연 해설위원이 윤장현 캐스터와 호흡을 맞춘다. 킥오프 30분 전부턴 경기에 대한 분석과 예상 전술 등을 살펴보는 ‘프리뷰쇼’가 진행된다.

이민성 감독이 이끄는 대한민국 U23 대표팀은 지난 18일 8강전에서 호주를 2대 1로 꺾고 4강 무대에 6년 만에 진출했다. 상대는 ‘숙적’ 일본이다.

사진=쿠팡플레이

양 팀의 역대 전적에선 한국이 8승 4무 6패로 일본을 앞서고 있다.

한국 대표팀이 일본을 꺾고 결승에 진출할 경우, 베트남 vs 중국의 4강전 승자와 겨루게 된다.

이근호 해설위원은 “높은 점유율을 바탕으로 중원과 측면의 합이 위협적인 일본에 맞서, 지난 호주전에서 보여줬던 왕성한 활동량과 강도 높은 압박을 재현하며 빠른 역습으로 마무리하는 것이 포인트가 될 것”이라고 말했다.