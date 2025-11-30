연말에 놓치면 후회할 '오리지널·예능' 5선

'이불 밖은 위험한' 계절, 겨울이 본격 시작된다. 연말 약속을 잊을만큼 흥미진진한 드라마·영화·예능 등 ‘정주행’의 시간이 찾아왔다. 이번 12월 온라인동영상서비스(OTT) 라인업은 그 어느 때보다 풍성하다.

심장을 조여오는 미스터리 스릴러부터 도파민을 자극하는 두뇌 서바이벌, 그리고 한 해의 멜로디를 정리하는 뮤직 어워즈까지. 안방 1열을 책임질 플랫폼별 기대작 5편을 엄선해 소개한다.

넷플릭스 ‘자백의 대가’…12월5일 오후 5시 공개

제공=넷플릭스

넷플릭스 시리즈 ‘자백의 대가’는 남편을 죽인 용의자로 몰린 ‘윤수(전도연)’와 마녀로 불리는 의문의 인물 ‘모은(김고은)’, 비밀 많은 두 사람 사이에서 벌어지는 일을 그린 미스터리 스릴러다.

이 작품은 넷플릭스 시리즈 ‘이두나!’, 드라마 ‘사랑의 불시착’, ‘굿와이프’ 등 장르를 넘나들며 감각적인 연출을 선보여온 이정효 감독의 신작이다. 영화 ‘협녀, 칼의 기억’ 이후 10년 만에 다시 만난 전도연과 김고은의 시너지가 기대를 모으고 있다.

하루아침에 남편을 살인한 용의자가 된 ‘윤수’와 희대의 마녀로 불리며 위험한 거래를 제안하는 ‘모은’. 그들 사이에 얽힌 비밀을 집요하게 파헤치려는 검사 ‘백동훈(박해수)’까지. 진실과 거짓을 오가는 캐릭터들의 서사를 입체적으로 그려낸 배우들의 연기가 미스터리 스릴러의 몰입도를 더욱 끌어올린다.

쿠팡플레이 ‘대학전쟁’ 시즌3…12월12일 저녁 8시 공개

제공=쿠팡플레이

‘뇌지컬(뇌+피지컬) 서바이벌’의 기준을 세운 쿠팡플레이 대표 예능이 시즌3로 돌아왔다.

이번 시즌은 ‘이과의 제왕’ 자리를 놓고 명문 의대 3팀과 이공계 3팀, 총 6개 팀이 맞붙는다. 의대 대표는 서울대·연세대·성균관대, 이공계 대표는 서울대·카이스트·포항공대가 참여한다. 이번 시즌을 통해 처음 출전하는 성균관대가 어떤 활약을 펼칠지 주목된다. 또 시즌1·2 연속 우승을 차지했던 서울대가 불패 신화를 이어갈 수 있을지 기대를 모은다.

대학전쟁 시즌 1·2 제작을 함께하며 뇌지컬 대전을 성공적으로 안착시킨 허범훈 PD와 김정선 작가가 이번 작품도 맡았다.

티빙 ‘빌런즈’…12월18일 공개

제공=티빙

“가장 나쁜 놈들의 ‘슈퍼’ 범죄가 시작된다.”

‘빌런즈’는 초정밀 위조지폐 슈퍼노트를 둘러싼 악인들의 피 튀기는 충돌과 대결을 그린 슈퍼범죄액션이다. 위조지폐를 진짜로 맞바꾸려는 자들, 그들이 맞바꾼 돈을 다시 뺏고 뺏으려는 ‘센’ 놈들의 예측 불가한 두뇌게임이 박진감 넘치게 그려진다.

‘시지프스’·‘푸른 바다의 전설’·‘주군의 태양’ 등 연출하는 작품마다 성공 신화를 쓴 진혁 감독이 메가폰을 잡고, 범죄 스릴러 영화 ‘용서는 없다’를 연출한 김형준 감독이 집필을 맡았다.

유지태는 천재적인 두뇌를 지닌 승률 100%의 범죄 설계자이자, 베일에 싸인 ‘코드명 제이’ 역을 맡았다. 이범수는 전 국정원 금융 범죄 전담팀장 ‘차기태’로 열연한다. 과거 ‘카지노 위조지폐 사건’으로 모든 것을 잃은 그는 다시 등장한 위조지폐와 신출귀몰한 설계자 ‘제이’를 쫓아 집요한 추적을 시작한다. 최고의 지폐 도안 아티스트 ‘한수현’으로 돌아온 이민정의 강렬한 변신에도 이목이 쏠린다.

웨이브 ‘2025 멜론뮤직어워드’…12월20일 오후 4시 공개

제공=웨이브

올해 연말에는 ‘2025 멜론뮤직어워드(MMA)’가 케이팝 업계의 대미를 장식할 예정이다.

개최 전부터 화려한 라인업으로 주목을 받고 있는 이번 행사에는 ▲지드래곤 ▲박재범 ▲10CM ▲지코 ▲엑소 ▲우즈 ▲제니 ▲에스파 ▲아이브 ▲한로로 ▲보이넥스트도어 ▲라이즈 ▲플레이브 ▲엔시티 위시 ▲아일릿 ▲하츠투하츠 ▲키키 ▲올데이 프로젝트 ▲아이딧 ▲알파드라이브원 등 케이팝 대표 아티스트들이 총집결한다.

MMA는 카카오엔터테인먼트의 뮤직플랫폼 멜론이 주최하는 행사로, 12월20일 서울 고척 스카이돔에서 진행된다.

현장에 가지 못한 관객들을 위해 웨이브가 독점 생중계를 맡는다. 웨이브 이용자라면 누구나 라이브 채널에서 무료로 감상할 수 있으며, 행사 종료 후에는 다시보기(VOD) 서비스를 제공할 예정이다. 이 행사는 오후 4시 레드카펫부터 시작해 본식 1~3부로 마무리된다.

디즈니플러스 ‘메이드 인 코리아’…12월24일 공개

제공=디즈니플러스

“무엇이 지금의 대한민국을 만들었는가? 국가가 비즈니스 모델이고, 최고의 수익은 권력이다.”

‘메이드 인 코리아’는 1970년대 혼란과 도약이 공존했던 대한민국, 국가를 수익모델로 삼아 부와 권력의 정점에 오르려는 사내 ‘백기태(현빈)’와 그를 무서운 집념으로 벼랑 끝까지 추적하는 검사 ‘장건영(정우성)’이 시대를 관통하는 거대한 사건들과 직면하는 이야기다.

‘하얼빈’·‘남산의 부장들’의 우민호 감독과 ‘마더’ 박은교 작가가 첫 호흡을 맞췄다. 우 감독은 전 회차에 걸쳐 영화적인 연출력을 선보였으며, 박 작가는 각기 다른 욕망을 지닌 강렬한 캐릭터 서사를 완성했다.